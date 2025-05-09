Челси – Юргорден – 1:0. Победа синих. Видео гола и обзор матча

В четверг, 8 мая, проходил ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».

Встречу принимал Стэмфорд Бридж Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник «синих» Кирнан Дьюсбери-Холл.

С общим счетом 5:1 победу добыл «Челси». В финале предстоит сыграть с победителем пары «Бетис» – «Фиорентина».

Лига конференций. 1/2 финала

Челси – Юргорден – 1:0 (обновляется)

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

Дьюсбери-Холл забил в ворота Юргордена, 38-я минута, 1:0