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Лига конференций
Проходит дальше Челси
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 0
Юргорден
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Лига конференций
09 мая 2025, 01:15 | Обновлено 09 мая 2025, 01:48
225
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Челси – Юргорден – 1:0. Победа синих. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Лиги конференций

09 мая 2025, 01:15 | Обновлено 09 мая 2025, 01:48
225
0
Челси – Юргорден – 1:0. Победа синих. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 8 мая, проходил ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».

Встречу принимал Стэмфорд Бридж Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник «синих» Кирнан Дьюсбери-Холл.

С общим счетом 5:1 победу добыл «Челси». В финале предстоит сыграть с победителем пары «Бетис» – «Фиорентина».

Лига конференций. 1/2 финала

Челси – Юргорден – 1:0 (обновляется)

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

Дьюсбери-Холл забил в ворота Юргордена, 38-я минута, 1:0

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Челси).
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Юргорден Челси Лига конференций видео голов и обзор Кирнан Дьюсбери-Холл
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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