Лига конференций09 мая 2025, 01:15 | Обновлено 09 мая 2025, 01:48
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Челси – Юргорден – 1:0. Победа синих. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Лиги конференций
09 мая 2025, 01:15 | Обновлено 09 мая 2025, 01:48
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В четверг, 8 мая, проходил ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».
Встречу принимал Стэмфорд Бридж Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.
Единственный гол в матче забил полузащитник «синих» Кирнан Дьюсбери-Холл.
С общим счетом 5:1 победу добыл «Челси». В финале предстоит сыграть с победителем пары «Бетис» – «Фиорентина».
Лига конференций. 1/2 финала
Челси – Юргорден – 1:0 (обновляется)
Гол: Дьюсбери-Холл, 38
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Челси).
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