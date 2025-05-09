Английское дерби. Определена финальная пара Лиги Европы 2024/25

Английские клубы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед сыграют в финале Лиги Европы 2024/25.

МЮ одержал вторую победу над Атлетиком Бильбао со счетом 4:1, первая игра неделей ранее завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.

Тоттенхэм дважды доказал свое превосходство над норвежским клубом Буде-Глимт (3:1 и 2:0).

В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао, в английском дерби сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.

Победитель Лиги Европы 2024/25 получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.

🏆 Лига Европы 2024/25

🔹 Полуфиналы. Ответные матчи. 8 мая 2025

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 4:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Хойлунд, 85 – Хаурегисар, 31

Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Соланке, 63, Порро, 69

🔹 Финал. 21 мая 2025. Бильбао (Испания)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия)

📊 Инфографика