Английское дерби. Определена финальная пара Лиги Европы 2024/25
В финальном матче 21 мая в Бильбао сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед
Английские клубы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед сыграют в финале Лиги Европы 2024/25.
МЮ одержал вторую победу над Атлетиком Бильбао со счетом 4:1, первая игра неделей ранее завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.
Тоттенхэм дважды доказал свое превосходство над норвежским клубом Буде-Глимт (3:1 и 2:0).
В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао, в английском дерби сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.
Победитель Лиги Европы 2024/25 получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.
🏆 Лига Европы 2024/25
🔹 Полуфиналы. Ответные матчи. 8 мая 2025
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 4:1 (первый матч – 3:0)
Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Хойлунд, 85 – Хаурегисар, 31
Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2 (первый матч – 1:3)
Голы: Соланке, 63, Порро, 69
🔹 Финал. 21 мая 2025. Бильбао (Испания)
Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия)
📊 Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немец решил перейти в «Баварию»
Донецкий клуб возглавит Арда Туран