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Лига конференций
Фиорентина
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 2
Бетис Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 мая 2025, 00:47 | Обновлено 09 мая 2025, 00:50
308
3

Скандальная звезда затащила в финал. Бетис с Антони прошли Фиорентину в ЛК

Команда Пеллегрини лишь в овертайме обеспечила себе желаемый результат

09 мая 2025, 00:47 | Обновлено 09 мая 2025, 00:50
308
3
Скандальная звезда затащила в финал. Бетис с Антони прошли Фиорентину в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций УЕФА. Полуфинал. Ответный матч.

«Фиорентина» – «Бетис» - 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Госенс, 34, 42 – Антони, 30, Эззалзули, 96

Предупреждения: Додо, 43, Ричардсон, 77, Понграчич, 77, Кин, 84, Фаджоли, 87, Раньери, 95, Фолоруншо, 110 – Форнальс, 43, Натан, 84, Руибаль, 95, Виейтес, 120+3

«Фиорентина»: де Хеа – Раньери, Комуццо, Понграчич (Дзаниоло, 106) – Госенс (Паризи, 95), Фаджоли (Фолоруншо, 88), Адли (Ричардсон, 46), Мандрагора, Додо (Кольпани, 106) – Гудмундссон (Бельтран, 95) – Кин.

«Бетис»: Виейтес – Р. Родригес, Натан, Бартра (Менди, 58), Сабали (Бельерин, 87, П. Гарсия, 114) – Ло Чельсо (Эззалзули, 58), Иско, Кардосо – Форнальс (Руибаль, 91), Бакамбу (Альтимира, 91), Антони.

Арбитр: Гленн Нюберг (Сетер, Швеция).

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия).

Удары (в створ): 22 (6) – 27 (9)
Угловые: 12 – 9
Оффсайды: 3 – 1.

ФИОРЕНТИНА - БЕТИС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Андрей Скирденко
GOAAAAAATTTTTT🔥🔥🔥🔥
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+1
Макс Максов
Хороше вийшло протистояння... Фінал має бути цікавий!
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+1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🎉🎉🎉Это супер отлично! Фиорентина не возьмёт ЛК, а значит минус одно условие для Шахты в основу Лиги Европы! 😊
Теперь болеем за укр Кубок  и НЕвторое место Загреба
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0
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