Скандальная звезда затащила в финал. Бетис с Антони прошли Фиорентину в ЛК
Команда Пеллегрини лишь в овертайме обеспечила себе желаемый результат
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций УЕФА. Полуфинал. Ответный матч.
«Фиорентина» – «Бетис» - 2:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Госенс, 34, 42 – Антони, 30, Эззалзули, 96
Предупреждения: Додо, 43, Ричардсон, 77, Понграчич, 77, Кин, 84, Фаджоли, 87, Раньери, 95, Фолоруншо, 110 – Форнальс, 43, Натан, 84, Руибаль, 95, Виейтес, 120+3
«Фиорентина»: де Хеа – Раньери, Комуццо, Понграчич (Дзаниоло, 106) – Госенс (Паризи, 95), Фаджоли (Фолоруншо, 88), Адли (Ричардсон, 46), Мандрагора, Додо (Кольпани, 106) – Гудмундссон (Бельтран, 95) – Кин.
«Бетис»: Виейтес – Р. Родригес, Натан, Бартра (Менди, 58), Сабали (Бельерин, 87, П. Гарсия, 114) – Ло Чельсо (Эззалзули, 58), Иско, Кардосо – Форнальс (Руибаль, 91), Бакамбу (Альтимира, 91), Антони.
Арбитр: Гленн Нюберг (Сетер, Швеция).
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия).
Удары (в створ): 22 (6) – 27 (9)
Угловые: 12 – 9
Оффсайды: 3 – 1.
ФИОРЕНТИНА - БЕТИС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УЕФА нет претензий к работе Марциняка
Финалисты Лиги чемпионов никогда не играли между собой официальную игру
Теперь болеем за укр Кубок и НЕвторое место Загреба