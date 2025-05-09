Фиорентина – Бетис – 2:2 (д.в.). Развязка в овертайме. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги конференций
8 мая в 22:00 во Флоренции прошел ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.
Итальянская Фиорентина принимала испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче. Благодаря победе (2:1) в первой игре – испанская команда прошла дальше.
Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного. Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль.
В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. Абде Эззальзули на 97-й минуте установил окончательный счет (2:2).
Финал Лиги конференций состоится 28 мая во Вроцлаве – Бетис сыграет с английским Челси.
🏆 Лига конференций 2024/25
🔹 Полуфиналы. Ответные матчи. 8 мая 2025
Фиорентина (Италия) – Бетис (Испания) – 2:2 д.в. (первый матч – 1:2)
Голы: Госсенс, 34, 42 – Антони, 30, Эззалзули, 97
Фиорентина – Бетис. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Антони, 30 мин
ГОЛ! 1:1. Робин Госенс, 34 мин
ГОЛ! 2:1. Робин Госенс, 42 мин
ГОЛ! 2:2. Абде Эззалзули, 97 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
WTA оштрафовала Александру Олейникову: отец Денис Олейников поделился деталями
Поединок 28-го тура состоится 9 мая и начнется в 15:30 по Киеву