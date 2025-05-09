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Лига конференций
Фиорентина
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 2
Бетис Проходит дальше
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Лига конференций
09 мая 2025, 01:40 | Обновлено 09 мая 2025, 02:31
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0

Фиорентина – Бетис – 2:2 (д.в.). Развязка в овертайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги конференций

09 мая 2025, 01:40 | Обновлено 09 мая 2025, 02:31
425
0
Фиорентина – Бетис – 2:2 (д.в.). Развязка в овертайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 во Флоренции прошел ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина принимала испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче. Благодаря победе (2:1) в первой игре – испанская команда прошла дальше.

Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного. Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль.

В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. Абде Эззальзули на 97-й минуте установил окончательный счет (2:2).

Финал Лиги конференций состоится 28 мая во Вроцлаве – Бетис сыграет с английским Челси.

🏆 Лига конференций 2024/25

🔹 Полуфиналы. Ответные матчи. 8 мая 2025

Фиорентина (Италия) – Бетис (Испания) – 2:2 д.в. (первый матч – 1:2)

Голы: Госсенс, 34, 42 – Антони, 30, Эззалзули, 97

Фиорентина – Бетис. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Антони, 30 мин

ГОЛ! 1:1. Робин Госенс, 34 мин

ГОЛ! 2:1. Робин Госенс, 42 мин

ГОЛ! 2:2. Абде Эззалзули, 97 мин

События матча

97’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
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Фиорентина Бетис видео голов и обзор Лига конференций Робин Госенс Антони (Матеус дос Сантос) Фиорентина - Бетис Абде Эззалзули
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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