8 мая в 22:00 во Флоренции прошел ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина принимала испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

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Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче. Благодаря победе (2:1) в первой игре – испанская команда прошла дальше.

Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного. Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль.

В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. Абде Эззальзули на 97-й минуте установил окончательный счет (2:2).

Финал Лиги конференций состоится 28 мая во Вроцлаве – Бетис сыграет с английским Челси.

🏆 Лига конференций 2024/25

🔹 Полуфиналы. Ответные матчи. 8 мая 2025

Фиорентина (Италия) – Бетис (Испания) – 2:2 д.в. (первый матч – 1:2)

Голы: Госсенс, 34, 42 – Антони, 30, Эззалзули, 97

Фиорентина – Бетис. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Антони, 30 мин

ГОЛ! 1:1. Робин Госенс, 34 мин

ГОЛ! 2:1. Робин Госенс, 42 мин

ГОЛ! 2:2. Абде Эззалзули, 97 мин