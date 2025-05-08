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8 мая, ответную встречу в полуфинале Лиги конференций проведут Фиорентина – Бетис. Начало упомянутого матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

В этом сезоне «фиалки» пытаются везде успеть, но при этом, могут остаться ни с чем, команда идет только восьмой в Серии А, отставание от первого квартета 4 очка, столько же и до топ-6. Фиорентина в последнем туре проиграла важный матч на выезде прямому конкуренту Роме, в составе соперника единственный мяч забил украинец Артем Довбик.

Лига конференций может стать тем запасным планом, чтоб попасть в Лигу Европы, однако, выиграть этот турнир будет сложно. Успешность сезона команды, напрямую зависит от его концовки, при лучшем раскладе можно будет взять трофей и пробиться в еврокубки или же остаться ни с чем.

Отдельно стоит вспомнить, что Фиорентина уже дважды играла в финалах Лиги конференций, в прошлом сезоне проиграли в финале Одимпиакосу в овертайме – 0:1, а перед этим Вест Хэму – 1:2. Посмотрим, может команда сможет взять трофей с третьего раза. Не смогут сыграть в этой встрече Бове, Додо, Мари и Ндур, под вопросом Катальди.

Бетис

У «зелено-белых» дела обстоят неплохо, они идут шестыми в испанском чемпионате и ниже не упадут, путевка в Лигу Европу уже обеспечена. Бетис стремится попасть в Лигу чемпионов, что вполне реально, так как отставание от желаемой пятерки в Ла Лиге всего одно очко, а осталось провести еще четыре матча.

В последнем туре команда одолела в гостях Эспаньол со счетом 2:1, причем удалось забить на 85-й и 90+1 минуте, особенно запомнился эффектный победный мяч Антони в компенсированное время. При таких раскладах, в приоритете должен быть чемпионат, ведь Лига конференций может принести только сам трофей, путевка в Лигу Европы и так есть. Не помогут партнерам такие игроки как: Авила, Карвалью, Кучо, Льоренте и Рока.

Личные встречи

В первом матче Бетис владел преимуществом, которое удалось конвертировать в забитые мячи. Испанский клуб сумел одержать домашнюю победу со счетом 2:1. У Бетиса забивал Эззальзули и Антони, за «фиалок» отметился Раньери.

Прогноз

Это будет интересная и напряженная битва, примерно равных по классу команд.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фиорентины – 2,23, ничья – 3,53, победа Бетиса – 3,01. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Один из тех матчей, когда игра пойдет на три результата, я считаю уместной ставку на обмен забитыми мячами за 1,72.

Прогноз Sport.ua Фиорентина Бетис Обе забьют 1.72 Сделать ставку

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