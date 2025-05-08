Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Бетис. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Фиорентина
08.05.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 мая 2025, 01:52 | Обновлено 08 мая 2025, 03:21
20
0

Фиорентина – Бетис. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка полуфинала Лиги конференций УЕФА

08 мая 2025, 01:52 | Обновлено 08 мая 2025, 03:21
20
0
Фиорентина – Бетис. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 8-го мая, состоится ответный поединок полуфинала Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся итальянская «Фиорентина» и севильский «Бетис». Матч пройдет во Флоренции (Италия), на поле стадиона «Артемио Франки», начало в 22:00.

После первого матча за испанским коллективом есть небольшое преимущество – 2:1. Но даже ту игру в Севилье команда Раффаэле Палладино могла свести к более приемлемому результату. После этого «Фио» еще и в чемпионате проиграла «Роме» в матче «за шесть очков» в контексте борьбы за еврокубки, поэтому сейчас победа в Лиге конференций для итальянского клуба является ключом к международной арене на следующий сезон. У «Бетиса» с этим дела обстоят куда лучше, и команда Мануэля Пеллегрини даже без трофеев за этот сезон может оказать в Лиге чемпионов. Но без хотя бы одного испанского клуба трудно представить себе три еврокубковые финалы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Бетис», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
8 мая 2025 -
22:00
Бетис
Ничья 3.45 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.

По теме:
Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч
Челси – Юргорден. Прогноз и анонс на матч
Энцо МАРЕСКА: «Снова вспомню игру с Легией. Легких матчей не бывает»
Фиорентина Бетис Лига конференций текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07 мая 2025, 14:04 3
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ

Мирослав Ступар не считает, что судья испортил битву в Милане

Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 10:23 7
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов

Педри был недоволен судейством

Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 08:55
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Футбол | 08.05.2025, 01:15
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Футбол | 07.05.2025, 18:15
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
06.05.2025, 14:31 1
Теннис
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 26
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем