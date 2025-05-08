В четверг, 8-го мая, состоится ответный поединок полуфинала Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся итальянская «Фиорентина» и севильский «Бетис». Матч пройдет во Флоренции (Италия), на поле стадиона «Артемио Франки», начало в 22:00.

После первого матча за испанским коллективом есть небольшое преимущество – 2:1. Но даже ту игру в Севилье команда Раффаэле Палладино могла свести к более приемлемому результату. После этого «Фио» еще и в чемпионате проиграла «Роме» в матче «за шесть очков» в контексте борьбы за еврокубки, поэтому сейчас победа в Лиге конференций для итальянского клуба является ключом к международной арене на следующий сезон. У «Бетиса» с этим дела обстоят куда лучше, и команда Мануэля Пеллегрини даже без трофеев за этот сезон может оказать в Лиге чемпионов. Но без хотя бы одного испанского клуба трудно представить себе три еврокубковые финалы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Бетис», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Фиорентина Бетис Ничья 3.45 Сделать ставку

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