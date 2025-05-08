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  4. 13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
WTA
08 мая 2025, 21:14 |
621
0

13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина

Каролина Мухова снялась с тысячника в столице Италии из-за травмы запястья

08 мая 2025, 21:14 |
621
0
13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, не сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Мухова пропустит тысячник в столице Италии из-за травмы запястья. В Риме Каролина была посеяна под 12-м номером и должна была стартовать со второго раунда против итальянки Лючии Бронцетти (WTA 58).

Вместо Муховой с Бронцетти сыграет лаки-лузер Лаура Зигемунд (Германия, WTA 101), которая в финальном раунде квалификации уступила Елене-Габриэле Русе (Румыния, WTA 88).

Мухова свой последний поединок провела больше месяца назад. 23 марта она уступила Элине Свитолиной в 1/16 финала соревнований WTA 1000 в Майами, США.

Каролина так и не начала грунтовой сезон, пропустив большие турниры в Штутгарте и Мадриде.

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Каролина Мухова WTA Рим Лючия Бронцетти Лаура Зигемунд травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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