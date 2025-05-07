Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол
Чемпионат мира
07 мая 2025, 11:35 |
906
3

Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол

Президент США впервые услышал об отстранении, а президент ФИФА надеется на возвращение россиян

07 мая 2025, 11:35 |
906
3
Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп и Джанни Инфантино

В ночь с 6 на 7 мая 2025 года состоялась встреча президент США Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Во время пресс-конференции у политических деятелей состоялся разговор с журналисткой об участии россии на следующем чемпионате мира.

Журналистка: «россия была отстранена от участия на следующем чемпионате мира. Что вы думаете по этому поводу?»

Трамп: «Я не знал этого. Это правда?»

Инфантино: «Да, они дисквалифицированы».

Трамп: «Он босс. Я не главный в этом».

Инфантино: «Мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир. Тогда россия вернется. Это наша надежда».

Трамп: «Это возможно, и это будет замечательный стимул. Мы хотим, чтобы они остановились».

По теме:
Команды проиграли суд. ФИФА решает, кто сыграет на Клубном ЧМ
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина
Дональд Трамп Джанни Инфантино ФИФА сборная россии по футболу дисквалификация россии
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Бокс | 07 мая 2025, 04:25 0
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»

Канело – об Уильяме Скалле

ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 09:05 10
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал результат матча с «Интером»

Идеальный пенальтист. Игрок Интера снова забил с отметки
Футбол | 07.05.2025, 11:39
Идеальный пенальтист. Игрок Интера снова забил с отметки
Идеальный пенальтист. Игрок Интера снова забил с отметки
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 00:41
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Футбол | 07.05.2025, 08:29
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Сучасний світ в руках покидьків. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
0665826283
трамп це виживший з розуму лайно ! А от та інфотіна мразь московська яка кеуплена за якусь блять  "плічову", то мразь із мразі ! Та вся уєфа мразі ! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 72
Футбол
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 14
Футбол
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 3
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
05.05.2025, 22:41 15
Снукер
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 10
Футбол
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
05.05.2025, 14:53 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем