Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол

В ночь с 6 на 7 мая 2025 года состоялась встреча президент США Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Во время пресс-конференции у политических деятелей состоялся разговор с журналисткой об участии россии на следующем чемпионате мира.

Журналистка: «россия была отстранена от участия на следующем чемпионате мира. Что вы думаете по этому поводу?»

Трамп: «Я не знал этого. Это правда?»

Инфантино: «Да, они дисквалифицированы».

Трамп: «Он босс. Я не главный в этом».

Инфантино: «Мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир. Тогда россия вернется. Это наша надежда».

Трамп: «Это возможно, и это будет замечательный стимул. Мы хотим, чтобы они остановились».

🇺🇸🇷🇺⚽ When asked about Russia’s FIFA ban, Trump says “I didn’t know that,” and expressed support for FIFA President Gianni Infantino’s hope that Russia could return for the 2026 World Cup in the U.S. once peace in Ukraine is achieved pic.twitter.com/FW2E425jWO