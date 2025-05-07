Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол

В ночь с 6 на 7 мая 2025 года состоялась встреча президент США Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Во время пресс-конференции у политических деятелей состоялся разговор с журналисткой об участии россии на следующем чемпионате мира.

Журналистка: «россия была отстранена от участия на следующем чемпионате мира. Что вы думаете по этому поводу?»

Трамп: «Я не знал этого. Это правда?»

Инфантино: «Да, они дисквалифицированы».

Трамп: «Он босс. Я не главный в этом».

Инфантино: «Мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир. Тогда россия вернется. Это наша надежда».

Трамп: «Это возможно, и это будет замечательный стимул. Мы хотим, чтобы они остановились».

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