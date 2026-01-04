Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Канада – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2026, 05:32 |
42
0

Канада – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии

04 января 2026, 05:32 |
42
0
Канада – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжичжэнь и Чжу Линь

4 января сборные Канада и Китая сыграют на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.

Канадцы и китайцы начнут матчевое противостояние в Сиднее в 08:30 по Киеву. В одной группе Канада и Китай выступают вместе с Бельгией.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа D, 4 января

08:30. Канада – Китай

  • Виктория Мбоко – Чжу Линь
  • Феликс Оже-Альяссим – Чжан Чжичжэнь
  • Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь
📺 Видеотрансляция

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Великобритания – Япония. Матч Осаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Германия – Нидерланды. Матчи Лис и Зверева. Смотреть онлайн LIVE трансляция
United Cup смотреть онлайн женская сборная Канады по теннису сборная Канады по теннису женская сборная Китая по теннису сборная Китая по теннису Виктория Мбоко Чжу Линь Феликс Оже-Альяссим Чжан Чжичжэнь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 03 января 2026, 21:01 20
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Бокс | 03 января 2026, 06:22 0
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»

Американец подтвердил переговоры о бое с Усиком

Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
Теннис | 03.01.2026, 23:17
Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03.01.2026, 08:01
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
02.01.2026, 08:26 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 3
Футбол
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
03.01.2026, 21:58 3
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем