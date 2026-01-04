Канада – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 января сборные Канада и Китая сыграют на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.

Канадцы и китайцы начнут матчевое противостояние в Сиднее в 08:30 по Киеву. В одной группе Канада и Китай выступают вместе с Бельгией.

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа D, 4 января

08:30. Канада – Китай

Виктория Мбоко – Чжу Линь

Феликс Оже-Альяссим – Чжан Чжичжэнь

Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь

