Канада – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии
4 января сборные Канада и Китая сыграют на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.
Канадцы и китайцы начнут матчевое противостояние в Сиднее в 08:30 по Киеву. В одной группе Канада и Китай выступают вместе с Бельгией.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа D, 4 января
08:30. Канада – Китай
- Виктория Мбоко – Чжу Линь
- Феликс Оже-Альяссим – Чжан Чжичжэнь
- Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет
Американец подтвердил переговоры о бое с Усиком