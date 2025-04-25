Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Лига чемпионов
25 апреля 2025, 13:09 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:32
1160
3

Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки

Глава УАФ был категоричен в своих высказываниях

25 апреля 2025, 13:09 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:32
1160
3
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
УАФ. Андрей Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко в очередной раз выступил против допуска российских команд в европейские турниры из-за полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины.

«Благодарю региональные ассоциации за поддержку моей кандидатуры в исполком УЕФА. С начала года я провел много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола.

Многие страны поддерживают Украину. Подтверждение тому – подписаны меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас.

Моя позиция по участию российских команд остается неизменной – пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться. При всех обстоятельствах мы двигаемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола», – сказал Шевченко.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций конгресс УАФ дисквалификация россии
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Владислав Рейский
Прикольно было бы их скажем допустить и шо б все отказвылаись с ними играть если б не технари, ну или как минимум будет свист везде стоять так шо б пи з дохали их по полной, уверен сейчас бы и близко тех баллов не набрали бы которые им на шару дают
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Микола Унгурян
тобто у випадку підписання перемир'я то можна повертати? без звільнення окупованих територій7 без виплат репарацій? 
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