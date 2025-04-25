Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки

Глава УАФ Андрей Шевченко в очередной раз выступил против допуска российских команд в европейские турниры из-за полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины.

«Благодарю региональные ассоциации за поддержку моей кандидатуры в исполком УЕФА. С начала года я провел много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола.

Многие страны поддерживают Украину. Подтверждение тому – подписаны меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас.

Моя позиция по участию российских команд остается неизменной – пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться. При всех обстоятельствах мы двигаемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола», – сказал Шевченко.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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