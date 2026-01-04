Беленюк включен в состав сборной Украины по борьбе на 2026 год

34-летний спортсмен Жан Беленюк включен в состав сборной Украины по греко-римской борьбе на 2026 год, несмотря на официально объявленное завершение спортивной карьеры. Соответствующая информация содержится в приказе Министерства молодежи и спорта Украины от 25 декабря 2025 года.

Последний выход Беленюка на ковер состоялся на Олимпийских играх 2024, где он завоевал бронзовую медаль. После победного поединка украинец символически снял борцовки, дав понять, что ставит точку в своей 24-летней карьере.

Впрочем, включение в официальный список национальной команды оставляет для легендарного борца возможность возвращения. Сам Беленюк уже подтвердил, что при необходимости готов возобновить выступления, в частности с прицелом на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, которые в таком случае могут стать для него четвертыми в карьере. Его имя также фигурирует в документах Минмолодежьспорта, касающихся подготовки к ОИ-2028.

Жан Беленюк является одним из самых титулованных борцов в истории Украины. Он трижды становился олимпийским призером, завоевав медали на всех трех своих Играх (золото ОИ-2020, серебро ОИ-2016, бронзу ОИ-2024), выиграл 5 наград чемпионатов мира (2 золота, 1 серебро, 2 бронзы), а также 6 медалей чемпионатов Европы (3 золота и 3 бронзы).