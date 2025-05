Чемпион MLS проиграл сопернику, который за матч так и не попал по воротам

5 мая состоялся матч 11-го тура MLS, в котором встретились «Спортинг Канзас-Сити» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Хозяева одолели действующего чемпиона со счетом 1:0.

Несмотря на огромное преимущество гостей, они не сумели забить в ворота соперника. Кроме того, проиграли команде, которая за весь матч не нанесла ни единого удара в сторону ворот.

Игроки «Лос-Анджелес Гэлакси» чаще били по воротах (11–0) и владели мячом (64% – 36%), заработали больше угловых (12–1) и наиграли фактически на два забитых мяча (1,93 xG – 0,00 xG).

Гости продолжают находиться внизу турнирной таблицы, набрав три балла за 11 туров (15-е место). «Спортинг» разместился на 12-й позиции, в активе клуба – 10 очков.

Major League Soccer (MLS), 11-й тур. 5 мая

Спортинг Канзас-Сити – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:0

Гол: Йосида, 13 (автогол)

I know you dont cover MLS but i think Sporting Kansas City Vs Los Angeles Galaxy may be worthy of THE GREATEST GAME. SKC winning with 0 shots off & on target. pic.twitter.com/6KE0JcCcNg