Игрок Гольштайна продолжил японские бомбардирские традиции в Бундеслиге

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» дома уступил «Хольштайну» со счетом 1:3.

Один из голов в составе гостей забил японец Шуто Мачино.

Для 25-летнего форварда этот гол стал 11-м в сезоне Бундеслиги.

Интересным фактом является то, что лишь два футболиста из Японии забивали больше в течение одного сезона в Бундеслиге.

15 – Синдзи Окадзаки («Майнц», 2013/14)

13 – Синдзи Кагава («Боруссия» Дортмунд, 2011/12)

12 – Синдзи Окадзаки («Майнц», 2014/15)

11 – Шуто Мачино («Гольштайн», 2024/25)

