Чидо Оби-Мартин обновил рекорд Манчестер Юнайтед

В матче 35-го тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед».

В составе клуба из Манчестера с первых минут играл Чидози Оби-Мартин.

Датский форвард в возрасте 17 лет и 156 дней стал самым молодым игроком, который когда-либо начал матч АПЛ в стартовом составе за «Манчестер Юнайтед».

Предыдущее достижение принадлежало Мейсону Гринвуду (17 лет и 223 дня) в 2019 году.

За «Брентфорд» свой 55-й матч в АПЛ и 63-й во всех турнирах за клуб сыграет Егор Ярмолюк.

17 - Aged 17 years 156 days, Chido Obi is the youngest player ever to start a Premier League match for Manchester United. Padawan. pic.twitter.com/KmHGgv86gw