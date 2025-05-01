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Лига чемпионов
01 мая 2025, 07:11 | Обновлено 01 мая 2025, 07:16
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Роналду и Месси не смогли преодолеть полуфинальный барьер Лиги чемпионов

Два легендарных игрока в один день вылетели со своими клубами на стадии полуфиналов

01 мая 2025, 07:11 | Обновлено 01 мая 2025, 07:16
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Роналду и Месси не смогли преодолеть полуфинальный барьер Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Интересным статистическим событием отличились полуфинальные матчи Лиги чемпионов АФК и КОНКАКАФ – Криштиану Роналду и Лионель Месси в один день закончили свои континентальные сезоны.

В полуфинальном матче Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, проиграл японскому «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:3. Японцы в финале Лиги чемпионов сыграют против «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил 8 голов в турнире в нынешнем сезоне.

В полуфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, по сумме двух встреч уступил место в финале «Ванкуверу» (1:3 и 0:2). Канадцев в финале будет ждать победитель пары двух мексиканских команд («Крус Асуль» и «Тигрес», 1:1 после первой игры).

Лионель Месси отличился в турнире 5 раз в воротах соперников.

Голы Месси и Роналду в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

  • 8 – Криштиану Роналду (Аль-Наср, Лига чемпионов АФК)
  • 5 – Лионель Месси (Интер Майами, Лига чемпионов КОНКАКАФ)
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Лига чемпионов Азии Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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