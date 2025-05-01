Роналду и Месси не смогли преодолеть полуфинальный барьер Лиги чемпионов

Интересным статистическим событием отличились полуфинальные матчи Лиги чемпионов АФК и КОНКАКАФ – Криштиану Роналду и Лионель Месси в один день закончили свои континентальные сезоны.

В полуфинальном матче Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, проиграл японскому «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:3. Японцы в финале Лиги чемпионов сыграют против «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил 8 голов в турнире в нынешнем сезоне.

В полуфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, по сумме двух встреч уступил место в финале «Ванкуверу» (1:3 и 0:2). Канадцев в финале будет ждать победитель пары двух мексиканских команд («Крус Асуль» и «Тигрес», 1:1 после первой игры).

Лионель Месси отличился в турнире 5 раз в воротах соперников.

Голы Месси и Роналду в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

8 – Криштиану Роналду (Аль-Наср, Лига чемпионов АФК)

5 – Лионель Месси (Интер Майами, Лига чемпионов КОНКАКАФ)