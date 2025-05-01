Роналду и Месси не смогли преодолеть полуфинальный барьер Лиги чемпионов
Два легендарных игрока в один день вылетели со своими клубами на стадии полуфиналов
Интересным статистическим событием отличились полуфинальные матчи Лиги чемпионов АФК и КОНКАКАФ – Криштиану Роналду и Лионель Месси в один день закончили свои континентальные сезоны.
В полуфинальном матче Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, проиграл японскому «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:3. Японцы в финале Лиги чемпионов сыграют против «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду забил 8 голов в турнире в нынешнем сезоне.
В полуфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, по сумме двух встреч уступил место в финале «Ванкуверу» (1:3 и 0:2). Канадцев в финале будет ждать победитель пары двух мексиканских команд («Крус Асуль» и «Тигрес», 1:1 после первой игры).
Лионель Месси отличился в турнире 5 раз в воротах соперников.
Голы Месси и Роналду в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:
- 8 – Криштиану Роналду (Аль-Наср, Лига чемпионов АФК)
- 5 – Лионель Месси (Интер Майами, Лига чемпионов КОНКАКАФ)
💔 Cristiano Ronaldo and Lionel Messi both knocked out of the continental Champions League;— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 1, 2025
🇸🇦 Al-Nassr lost 3-2 vs Kawasaki Frontale in the AFC Champions League Elite semifinal.
🇺🇸 Inter Miami lost 5-1 vs Vancouver Whitecaps (on agg.) in the CONCACAF Champions Cup semifinal. pic.twitter.com/ZI0TGwTLwZ
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