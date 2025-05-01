Рафинья обновил рекорд среди бразильцев в Лиге чемпионов
Вингер стал первым бразильцем в истории турнира, кто совершил 20+ голевых действий в одном сезоне
«Барселона» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с миланским «Интером» со счетом 3:3.
Одним из главных героев встречи стал Рафинья, который установил сразу несколько рекордов Лиги чемпионов.
Игрок «Барселоны» стал первым в истории клуба, которому удалось осуществить 20+ результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов.
Также Рафинья стал лучшим бразильским футболистом, кто совершил 20+ результативных действий в одном сезоне.
Голкипер «Интера» Янн Зоммер стал первым вратарем в истории полуфиналов Лиги чемпионов, который отметился автоголом в матче.
Raphinha is the first ever Barcelona player and the first ever Brazilian to be directly involved in 20 goals in a single Champions League campaign. 🇧🇷 pic.twitter.com/n3TGGqtKqA— Squawka (@Squawka) April 30, 2025
🚨HISTÓRICO!!! É o primeiro autogolo de um guarda-redes numa meia-final da ⭐️Taça/Liga dos Campeões:— Playmaker (@playmaker_PT) April 30, 2025
2025 🇨🇭Yann Sommer (Inter) vs Barcelona pic.twitter.com/cEoskoed3i
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