Рафинья обновил рекорд среди бразильцев в Лиге чемпионов

«Барселона» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с миланским «Интером» со счетом 3:3.

Одним из главных героев встречи стал Рафинья, который установил сразу несколько рекордов Лиги чемпионов.

Игрок «Барселоны» стал первым в истории клуба, которому удалось осуществить 20+ результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов.

Также Рафинья стал лучшим бразильским футболистом, кто совершил 20+ результативных действий в одном сезоне.

Голкипер «Интера» Янн Зоммер стал первым вратарем в истории полуфиналов Лиги чемпионов, который отметился автоголом в матче.

Raphinha is the first ever Barcelona player and the first ever Brazilian to be directly involved in 20 goals in a single Champions League campaign. 🇧🇷 pic.twitter.com/n3TGGqtKqA