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  4. Рафинья обновил рекорд среди бразильцев в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
01 мая 2025, 00:38 |
214
0

Рафинья обновил рекорд среди бразильцев в Лиге чемпионов

Вингер стал первым бразильцем в истории турнира, кто совершил 20+ голевых действий в одном сезоне

01 мая 2025, 00:38 |
214
0
Рафинья обновил рекорд среди бразильцев в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

«Барселона» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с миланским «Интером» со счетом 3:3.

Одним из главных героев встречи стал Рафинья, который установил сразу несколько рекордов Лиги чемпионов.

Игрок «Барселоны» стал первым в истории клуба, которому удалось осуществить 20+ результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов.

Также Рафинья стал лучшим бразильским футболистом, кто совершил 20+ результативных действий в одном сезоне.

Голкипер «Интера» Янн Зоммер стал первым вратарем в истории полуфиналов Лиги чемпионов, который отметился автоголом в матче.

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Барселона Интер Милан статистика Лига чемпионов Барселона - Интер Рафинья Диас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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