БУБЛИК: «Помнишь, когда теннис был проще? В топ-50 были случайные игроки»
29 апреля Александр потерпел поражение от Якуба Меншика в 1/8 финала Мастерса в Мадриде
29 апреля казахстанский теннисист Александр Бублик (АТР 75) проиграл Якубу Меншику (Чехия, ATP 23) в 1/8 финала грунтового Мастерса в Мадриде, Испания.
Меншик переиграл Бублика со счетом 6:3, 6:2 за 57 минут. Якуб и Александр провели третье очное противостояние, чех добыл вторую победу.
Во время матча Бублик обратился к судьей на вышке – Мохамеду Лайани:
«Мохамед, помнишь, когда теннис был проще? Пять лет тому назад играть в теннис было намного легче.
Тогда в топ-50 было полно случайных игроков. Они едва двигались по корту. А сейчас... Этот парень даже не в топ-5, да? Даже не в топ-10».
Следующим соперником 19-летнего Меншика, который в марте выиграл Мастерс в Майами, станет победитель противостояния Александр Зверев – Франсиско Черундоло.
"Remember when tennis was easy? Five years ago, it was super easy to play tennis. You had a bunch of random people in the Top 50, barely moving. Now this guy [Mensik] is not even Top 10. The **** is that?"— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2025
-Alexander Bublik #MMOpen pic.twitter.com/kwkiiYcmeA
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