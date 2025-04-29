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  4. БУБЛИК: «Помнишь, когда теннис был проще? В топ-50 были случайные игроки»
ATP
29 апреля 2025, 17:42 |
291
1

БУБЛИК: «Помнишь, когда теннис был проще? В топ-50 были случайные игроки»

29 апреля Александр потерпел поражение от Якуба Меншика в 1/8 финала Мастерса в Мадриде

29 апреля 2025, 17:42 |
291
1
БУБЛИК: «Помнишь, когда теннис был проще? В топ-50 были случайные игроки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

29 апреля казахстанский теннисист Александр Бублик (АТР 75) проиграл Якубу Меншику (Чехия, ATP 23) в 1/8 финала грунтового Мастерса в Мадриде, Испания.

Меншик переиграл Бублика со счетом 6:3, 6:2 за 57 минут. Якуб и Александр провели третье очное противостояние, чех добыл вторую победу.

Во время матча Бублик обратился к судьей на вышке – Мохамеду Лайани:

«Мохамед, помнишь, когда теннис был проще? Пять лет тому назад играть в теннис было намного легче.

Тогда в топ-50 было полно случайных игроков. Они едва двигались по корту. А сейчас... Этот парень даже не в топ-5, да? Даже не в топ-10».

Следующим соперником 19-летнего Меншика, который в марте выиграл Мастерс в Майами, станет победитель противостояния Александр Зверев – Франсиско Черундоло.

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Александр Бублик Якуб Меншик ATP Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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