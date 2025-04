Японская теннисистка, переигравшая третью ракетку мира, рассказала о себе

Японская теннисистка Моюка Утидзима (WTA 56) в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:2.

Эта победа стала для нее первой над соперницей из Топ-10. Ранее во втором раунде Утидзима победила 26-ю сеяную Онс Жабер. Кстати, представительница Туниса в финале 2022 года переиграла здесь именно Пегулу.

Победа в следующем матче стадии 1/8 финала над «нейтральной» Екатериной Александровой может впервые вывести Утидзиму в Топ-50 мирового рейтинга WTA.

После сенсационной победы Моюка рассказала журналистам о себе и своем теннисном пути.

Утидзима родилась в Куала-Лумпуре (Малайзия), а затем, в возрасте 7–8 лет, переехала в Токио, Япония. По пути в ее начальную школу находился офис ее отца Кадзуто, который работал в компании Bristol Company, где были теннисные корты.

«В то время я занималась плаванием и баскетболом, но хотела попробовать что-то новое. Так я начала играть в теннис с сестрой. Плавание было тяжелым, каждый день одно и то же. Баскетбол тоже не нравился – все время нужно было бегать. А вот бить по мячу мне очень понравилось».

Изначально японская теннисистка имела мало опыта игры на грунтовых покрытиях.

«Я играла на харде и на искусственной траве. В Японии это самые распространенные покрытия. Грунт был для меня настоящим испытанием. Но пару лет назад я начала находить свою игру и на грунте. На самом деле этот стиль мне больше всего подходит. В прошлом году все сложилось. В этом году я особо не тренировалась на грунте, но от матча к матчу чувствую себя все лучше. Мне начинает все больше нравиться играть на грунте».

Два года назад Утидзима проиграла в первом раунде квалификации в Мадриде. В прошлом году ее рейтинг был недостаточно высоким, чтобы попасть даже в квалификацию, поэтому она сыграла и выиграла турнир ITF W100 на другом корте в Мадриде. Эта победа стала частью ее 19-матчевой победной серии и трех титулов ITF. Затем успешная квалификация и выход во второй раунд Ролан Гаррос, что позволило ей впервые войти в Топ-100.

«У меня было много напряженных матчей: против Мирры Андреевой на Australian Open, против Коко Гофф в Индиан-Уэллсе. Я чувствую, что могу играть на уровне топ-игроков, но тогда не удавалось одержать победу, не хватало самого малого. На этой неделе, даже в первом раунде, Робин Монтгомери «уничтожила» меня в первом сете (1:6), но я постаралась не думать слишком много и делать все, что могу в данный момент.

В прошлом году в это время я играла турниры ITF и смотрела на этих игроков по телевизору. А теперь я сама играю на том же турнире. Вернуться сюда в основную сетку – это очень особенное чувство. Я до сих пор не могу поверить. Как будто все еще во сне.

Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе. Я все еще не могу поверить в свою игру сегодня. Просто надеюсь сохранить тот же уровень завтра или когда бы ни был мой следующий матч. Даже не знаю, кто мой следующий соперник».

