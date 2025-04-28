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WTA
28 апреля 2025, 04:15 |
145
0

Свитолина прокомментировала уверенную победу над Рыбакиной в Мадриде

27 апреля Элина прошла Елену на пути в 1/8 финала тысячника в столице Испании

28 апреля 2025, 04:15 |
145
0
Свитолина прокомментировала уверенную победу над Рыбакиной в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Я очень довольна своей игрой. Это был непростой матч – всегда тяжело играть против Елены. Она очень неудобная соперница, нужно хорошо двигаться и быстро реагировать на ее мощные подачи. Поэтому я очень рада, что смогла победить в двух сетах.

– Это ваша девятая победа подряд на грунте. Насколько вы довольны своим уровнем игры сейчас?

– Очень довольна, честно говоря. Мне не на что жаловаться – у меня было несколько отличных матчей. И, конечно, выступать хорошо на таком большом турнире, как здесь в Мадриде, для меня очень важно. Просто стараюсь продолжать работать и двигаться вперед.

– У вас замечательный муж, прекрасная дочь, вы уже достигли многого в карьере. Откуда вы черпаете мотивацию каждое утро вставать, много тренироваться, путешествовать и при этом показывать свой лучший теннис?

– Думаю, мы с Гаэлем мотивируем друг друга. Мы продолжаем стараться, побеждать, выигрывать титулы. Он выиграл титул в Окленде, я – на прошлой неделе в Руане. Мы стараемся держать друг друга в тонусе и просто наслаждаться каждой возможностью, которая у нас есть.

В четвертом круге Свитолина встретится с Марией Саккари. Поединок состоится сегодня, 28 апреля, не ранее 22:30 по Киеву.

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Элина Свитолина Елена Рыбакина WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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