Свитолина разобрала Рыбакину и вышла в 1/8 финала супертурнира в Мадриде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) продолжает победное шествие на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), который проводится на грунтовых кортах.

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла 11-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [10] – Элина Свитолина (Украина) [17] – 3:6, 3:6

За матч Элина ни разу не отдала свою подачу (спасла два брейк-поинта) и сделала два брейка.

Свитолина и Рыбакина провели шестое очное противостояние. Украинка сравняла счет, добыв третью победу и первую с 2021 года, когда переиграла казахстанку в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

Следующей соперницей Элины будет Мария Саккари, которая ранее в своем поединке третьего круга прошла Жасмин Паолини. Стартовала Свитолина в столице Испании со второго раунда, где выбила Сонай Картал.

Свитолина стала третьей представительницей Украины после Юлии Стародубцевой и Марты Костюк, которой удалось выйти в 1/8 финала на этих кортах.

Элина впервые в карьере добыла две победы подряд в Мадриде и впервые сыграет в четвертом круге. Всего в столице Испании на счету титулованной украинки уже пять побед и девять поражений.

Элина выиграла девятый матч подряд. До старта тысячника в Мадриде украинка одержала победу в двух матчах за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а на прошлой неделе взяла трофей в Руане, на своем пути одолев пятерых оппоненток.

