«Не могут». Ямаль подколол Реал после триумфа Барселоны в Кубке Испании

Лидер каталонской Барселоны Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Испании, где подопечным Ханси Флика удалось обыграть мадридский «Реал».

«Даже если мы пропустим один гол – это не проблема. Даже если пропустим два – это все равно не проблема. Мы это доказали.

В этом сезоне они просто не могут победить нас. Я очень счастлив, – сказал Ямаль.

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.

Ранее эмоциями после безумной победы поделился главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.