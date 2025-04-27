«Не могут». Ямаль подколол Реал после триумфа Барселоны в Кубке Испании
Испанец рад завоевать очередной трофей с каталонским клубом
Лидер каталонской Барселоны Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Испании, где подопечным Ханси Флика удалось обыграть мадридский «Реал».
«Даже если мы пропустим один гол – это не проблема. Даже если пропустим два – это все равно не проблема. Мы это доказали.
В этом сезоне они просто не могут победить нас. Я очень счастлив, – сказал Ямаль.
Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.
Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.
Ранее эмоциями после безумной победы поделился главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
🚨 Lamine Yamal: “Even if we concede one goal, no problem. Even if we concede two goals, it's still no problem”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2025
“This year, they simply can’t beat us. We've proven that. I'm really happy. Visca Barça!”. pic.twitter.com/sf3zwJWgH0
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