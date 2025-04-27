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Испания
27 апреля 2025, 08:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:24
1062
0

«Не могут». Ямаль подколол Реал после триумфа Барселоны в Кубке Испании

Испанец рад завоевать очередной трофей с каталонским клубом

27 апреля 2025, 08:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:24
1062
0
«Не могут». Ямаль подколол Реал после триумфа Барселоны в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Лидер каталонской Барселоны Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Испании, где подопечным Ханси Флика удалось обыграть мадридский «Реал».

«Даже если мы пропустим один гол – это не проблема. Даже если пропустим два – это все равно не проблема. Мы это доказали.

В этом сезоне они просто не могут победить нас. Я очень счастлив, – сказал Ямаль.

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.

Ранее эмоциями после безумной победы поделился главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

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Ламин Ямаль Кубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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