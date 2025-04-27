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Кубок Испании
27 апреля 2025, 03:53 | Обновлено 27 апреля 2025, 03:54
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Безупречная статистика Флика в финалах, которой позавидует Анчелотти

Ханс-Дитер выиграл семь из семи решающих поединков: 5 с Баварией и 2 с Барселоной

27 апреля 2025, 03:53 | Обновлено 27 апреля 2025, 03:54
92
0
Безупречная статистика Флика в финалах, которой позавидует Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В ночь на 27 апреля каталонская Барселона переиграла мадридский Реал со счетом 3:2 в финале Кубка Испании 2024/25 по итогам овертаймов и завоевала трофей.

Для Барсы это второй титул в текущем сезоне и второй под руководством 60-летнего немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика. Четыре месяца назад сне-гранатовые стали победителями Суперкубка Испании, в финале также одолев подопечных Карло Анчелотти (5:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот финал стал для Флика седьмым выигранным решающим поединком из семи, в которых он брал участие. На его счету также пять побед в финальных матчах во главе мюнхенской Баварии.

У Ханса будет шанс выиграть еще один финал в этой кампании, если каталонцы пробьются в эту стадию в Лиге чемпионов. В среду, 3 апреля, сине-гранатовые проведут первый полуфинальный матч против миланского Интера.

Также на счету Флика победа на чемпионате мира 2014 вместе со сборной Германии, когда он был ассистентом Йоахима Лева. Из достижений Флика во время работы с Бундестим: золото ЧМ-2014, серебро ЧЕ-2008, бронза ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

Все финалы Флика в его тренерской карьере:

  • Бавария: Кубок Германии 2019/20
  • Бавария: Суперкубок Германии 2020
  • Бавария: Лига чемпионов 2019/20
  • Бавария: Суперкубок УЕФА 2020
  • Бавария: Клубный чемпионат мира 2020
  • Барселона: Кубок Испании 2024/25
  • Барселона: Суперкубок Испании 2025

Видеообзор матча Барселона – Реал – 3:2 (д.в.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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