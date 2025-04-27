Безупречная статистика Флика в финалах, которой позавидует Анчелотти

В ночь на 27 апреля каталонская Барселона переиграла мадридский Реал со счетом 3:2 в финале Кубка Испании 2024/25 по итогам овертаймов и завоевала трофей.

Для Барсы это второй титул в текущем сезоне и второй под руководством 60-летнего немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика. Четыре месяца назад сне-гранатовые стали победителями Суперкубка Испании, в финале также одолев подопечных Карло Анчелотти (5:2).

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Этот финал стал для Флика седьмым выигранным решающим поединком из семи, в которых он брал участие. На его счету также пять побед в финальных матчах во главе мюнхенской Баварии.

У Ханса будет шанс выиграть еще один финал в этой кампании, если каталонцы пробьются в эту стадию в Лиге чемпионов. В среду, 3 апреля, сине-гранатовые проведут первый полуфинальный матч против миланского Интера.

Также на счету Флика победа на чемпионате мира 2014 вместе со сборной Германии, когда он был ассистентом Йоахима Лева. Из достижений Флика во время работы с Бундестим: золото ЧМ-2014, серебро ЧЕ-2008, бронза ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

Все финалы Флика в его тренерской карьере:

Бавария: Кубок Германии 2019/20

Бавария: Кубок Германии 2019/20 Бавария: Суперкубок Германии 2020

Бавария: Суперкубок Германии 2020 Бавария: Лига чемпионов 2019/20

Бавария: Лига чемпионов 2019/20 Бавария: Суперкубок УЕФА 2020

Бавария: Суперкубок УЕФА 2020 Бавария: Клубный чемпионат мира 2020

Бавария: Клубный чемпионат мира 2020 Барселона: Кубок Испании 2024/25

Барселона: Кубок Испании 2024/25 Барселона: Суперкубок Испании 2025

Видеообзор матча Барселона – Реал – 3:2 (д.в.)