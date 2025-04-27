Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 32-й титул Барселоны. Количество трофеев в Кубке Испании: сколько у Реала?
Испания
27 апреля 2025, 02:43 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:58
226
0

32-й титул Барселоны. Количество трофеев в Кубке Испании: сколько у Реала?

Атлетик Бильбао имеет 24 победы в Кубке, Реал – 20, Атлетико – 10

27 апреля 2025, 02:43 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:58
226
0
32-й титул Барселоны. Количество трофеев в Кубке Испании: сколько у Реала?
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона завоевала 32-й титул победителя Кубка Испании, и это рекордный показатель.

Вечером 26 апреля каталонская команда завоевала трофей Копа дель Рей, обыграв в овертайме мадридский Реал (3:2).

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, Атлетик Бильбао имеет 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан Себастьян, Расинг Ирун (по 1).

Всего Кубок Испании был разыгран 123 раза, начиная с 1903 года.

Ранее Барселона выиграла Суперкубок Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов, соперником будет итальянский Интер. Каталонская команда лидирует в Ла Лиге, опережая мадридский Реал. Барселона сохраняет шансы сделать квадрупл – взять 4 трофея в сезоне.

Количество трофеев в Кубке Испании

Последние финалы Кубка Испании

По теме:
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
ФОТО. Жена Левандовски впечатлила своей фигурой. Это 10/10
Ханси ФЛИК: «Команда сможет отпраздновать. Но только в эту ночь»
Карло Анчелотти Барселона Кубок Испании по футболу статистические расклады выбор редакции Барселона - Реал Реал Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом
Футбол | 27 апреля 2025, 02:08 0
ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом
ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом

Защитник сине-гранатовых перехватил мяч и дальним ударом поразил ворота соперников

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 26 апреля 2025, 12:21 38
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 26-го тура чемпионата Украины начнется 27 апреля в 18:00

Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Футбол | 26.04.2025, 04:57
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Футбол | 26.04.2025, 02:32
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Хоккей | 26.04.2025, 22:40
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
25.04.2025, 15:05 6
Хоккей
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33 1
Бокс
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
25.04.2025, 11:33 3
Футбол
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 6
Футбол
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
25.04.2025, 15:35 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем