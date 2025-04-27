32-й титул Барселоны. Количество трофеев в Кубке Испании: сколько у Реала?

Каталонская Барселона завоевала 32-й титул победителя Кубка Испании, и это рекордный показатель.

Вечером 26 апреля каталонская команда завоевала трофей Копа дель Рей, обыграв в овертайме мадридский Реал (3:2).

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, Атлетик Бильбао имеет 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан Себастьян, Расинг Ирун (по 1).

Всего Кубок Испании был разыгран 123 раза, начиная с 1903 года.

Ранее Барселона выиграла Суперкубок Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов, соперником будет итальянский Интер. Каталонская команда лидирует в Ла Лиге, опережая мадридский Реал. Барселона сохраняет шансы сделать квадрупл – взять 4 трофея в сезоне.

Количество трофеев в Кубке Испании

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