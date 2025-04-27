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Испания
27 апреля 2025, 02:09 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:40
325
0

Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл

Каталонская команда взяла трофей Кубка Испании, обыграв в овертайме Реал

27 апреля 2025, 02:09 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:40
325
0
Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл
Getty Images/Global Images Ukraine

После финала Кубка Испании Барселона сохраняет шансы оформить квадрупл – получить 4 трофея в сезоне.

Вечером 26 апреля каталонская команда завоевала трофей Копа дель Рей, обыграв в овертайме мадридский Реал (3:2).

Ранее Барселона выиграла Суперкубок Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов (соперник – итальянский Интер). Каталонская команда лидирует в Ла Лиге, опережая мадридский Реал.

Парижский ПСЖ также сохраняет шансы на квадрупл. В текущем сезоне ПСЖ уже выиграл чемпионат Франции и Суперкубок, вышел в финал Кубка Франции, где встретится с Реймсом, а также в полуфинал Лиги чемпионов (соперник – лондонский Арсенал).

Кроме того, у ПСЖ есть шанс даже на пять трофеев, так как летом парижская команда примет участие в Клубном чемпионате мира 2025 в США. Барселона в этот турнира не попала из-за лимита в два клуба от страны – Испанию в КЧМ будут представлять мадридские клубы Реал и Атлетико.

Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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