Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Видео голов (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты поединка КУ по футболу
23 апреля в 16:00 стадионе Украины во Львове стартовал полуфинальный матч Кубка Украины.
Буковина из Черновцов и киевское Динамо играют за путевку в финальный поединок турнира.
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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.
В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).
Кубок Украины, 1/2 финала. 23 апреля.
Буковина – Динамо – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
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