Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Видео голов (обновляется)

23 апреля в 16:00 стадионе Украины во Львове стартовал полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо играют за путевку в финальный поединок турнира.

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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.

В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).

Кубок Украины, 1/2 финала. 23 апреля.

Буковина – Динамо – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча