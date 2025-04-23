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Кубок Украины
Буковина
23.04.2025 16:00 – FT 1 : 4
Динамо Киев
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Кубок Украины
23 апреля 2025, 19:54 |
1075
1

ШОВКОВСКИЙ: «Была определенная недооценка. Только так могу все пояснить»

Александр Шовковский пообщался с журналистами после матча против «Буковины»

23 апреля 2025, 19:54 |
1075
1
ШОВКОВСКИЙ: «Была определенная недооценка. Только так могу все пояснить»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями от тяжелой победы своей команды над «Буковиной» (4:1) в полуфинале Кубка Украины.

- Мы увидели два разных тайма в исполнении вашей команды, что, по вашему мнению, изменило ход игры?

– Ход игры сменили забитые мячи. Возможно, сначала была определенная недооценка, но перед игрой мы настраивали футболистов на то, что кубковые игры всегда отличаются от матчей чемпионата. В свое время нам всегда говорили, что порядок бьет класс. К сожалению, на первый тайм мы вышли не такими мотивированными, как игроки «Буковины», которые провели отличную первую половину встречи.

Возможно, ребята вышли на эту игру с мыслями о матче следующего тура чемпионата Украины. Только этим я могу объяснить наши действия в первом тайме. Во втором тайме мы сделали определенные выводы и провели замены и дальше уже игра шла по нашему сценарию.

- Вы как игрок неоднократно выигрывали Кубок Украины, а что значит победить в этом турнире в своем первом полноценном сезоне в роли тренера?

– Для меня лично это не означает ничего особенного. Главное, чтобы команда выполняла то, о чем мы договариваемся накануне игры и побеждала в каждом матче. Кубковая это игра, чемпионат или товарищеский матч – команда «Динамо» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Безусловно, очень приятно снова играть в финале Кубка Украины, и мы будем делать все возможное, чтобы победить.

– Как вы оцениваете подготовку вашего соперника к сегодняшнему поединку?

- В первую очередь хочу поблагодарить игроков, команду за то, что они на футбольном поле действовали принципиально и именно играли в футбол, и что этот поединок мы прошли без травм – это очень важно. Откровенно говоря, мы могли рассчитывать на то, что индивидуальное мастерство будет выше, а когда его немного не хватает, из-за большого желания, дисциплины и внутренней мотивации эмоции могут избивать через край, что в свою очередь, может приводить к определенным неприятным моментам. В этом плане «Буковина» провела отличную игру с точки зрения как организации, так и подготовки к этому матчу, поэтому заслуживает только приятных слов.

Для нас главным было дать возможность сыграть тем ребятам, которые раньше получали меньше времени на поле – в первую очередь, это касается Валентина Моргуна, а также защитников, игроков опорной зоны.

- Правда ли, что Динамо не хотело играть в Черновцах?

- Нет, этот вопрос не к нам – мы бы приехали, куда надо было приехать, но есть определенные обстоятельства, которые зависят не от нас, не от команды.

– В состав после полуторамесячного отсутствия вернулся Александр Тимчик, что это значит для команды?

– Это значит, что у нас полная обойма. К сожалению, мы не могли в полной мере рассчитывать на Брагару, потому что на одной из тренировок произошло жесткое столкновение, и врачи диагностировали у него повреждение лицевой кости. Поэтому мы не могли его привлекать и к тренировочному процессу и тем более к матчу, чтобы не было никаких осложнений. Ведь в футболе нужно выходить на поле и не только выполнять тренерские наставления, но и показывать бойцовские качества. В этом случае определенный страх, возможно, ему мешал бы.

Что касается Тимчика, я рад, что он вернулся, так же рад и Валерию Лучкевичу, который сыграл в стартовом составе. Мы в полном составе готовимся к следующей очень важной для нас встрече.

Поздравляю болельщиков «Динамо» с выходом в финал Кубка Украины и мои поздравления болельщикам «Буковины», которые прекрасно поддерживали свою команду. Команда заслуживает аплодисментов, которые она получила после финального свистка.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Линия защиты у Динамо остается проходным двором и только недостаток техники не позволил буковинцам забить Динамо еще пару голов!
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