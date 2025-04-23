23 апреля на стадионе Украины во Львове прошел полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо сыграли за путевку в финальный поединок турнира.

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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.

Киевляне благодаря дублю Волошина и голам Бражко и Шапаренко разбили соперника со счетом 4:1.

В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).

Кубок Украины, 1/2 финала. 23 апреля.

Буковина – Динамо – 1:4 (оновлюється)

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 63, Бражко, 72 (пен), Шапаренко, 77.

Запись матча