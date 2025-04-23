Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты поединка КУ по футболу
23 апреля на стадионе Украины во Львове прошел полуфинальный матч Кубка Украины.
Буковина из Черновцов и киевское Динамо сыграли за путевку в финальный поединок турнира.
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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.
Киевляне благодаря дублю Волошина и голам Бражко и Шапаренко разбили соперника со счетом 4:1.
В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).
Кубок Украины, 1/2 финала. 23 апреля.
Буковина – Динамо – 1:4 (оновлюється)
Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 63, Бражко, 72 (пен), Шапаренко, 77.
Запись матча
События матча
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