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Кубок Украины
Буковина
23.04.2025 16:00 – FT 1 : 4
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 18:01 |
6283
0

Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты поединка КУ по футболу

23 апреля 2025, 18:01 |
6283
0
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
УПЛ

23 апреля на стадионе Украины во Львове прошел полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо сыграли за путевку в финальный поединок турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.

Киевляне благодаря дублю Волошина и голам Бражко и Шапаренко разбили соперника со счетом 4:1.

В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).

Кубок Украины, 1/2 финала. 23 апреля.

Буковина – Динамо – 1:4 (оновлюється)

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 63, Бражко, 72 (пен), Шапаренко, 77.

Запись матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Буковина).
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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