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Кубок Украины
Буковина
23.04.2025 16:00 - : -
Динамо Киев
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Кубок Украины
23 апреля 2025, 03:08 | Обновлено 23 апреля 2025, 03:22
26
0

Буковина – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Украины

23 апреля 2025, 03:08 | Обновлено 23 апреля 2025, 03:22
26
0
Буковина – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В среду, 23-го апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся черновицкая «Буковина» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 16:00.

Если кажется, что в этой паре все решено заранее, то стоит вспомнить, что это все-таки – кубковый формат, а значит, есть всего одна игра, и ее исход может удивить многих. Если бы еще и в Черновцы удалось привести этот праздник футбола… Но увы и ах! «Буковине» Григория Чурилова и без того будет не сладко, а еще и без поддержки родных трибун. «Динамо» – фаворит, но перед даже ни к чему не обязывающим Классическим этот статус можно и переосмыслить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Буковина» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Буковина
23 апреля 2025 -
16:00
Динамо Киев
Фора Динамо (-1.5) 1.69 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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