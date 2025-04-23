В среду, 23 апреля, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч полуфинала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Максим Козиряцкий из Запорожье прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Буковина



Очевидно, что увидеть матч такого уровня в Черновцах, было бы мечтой каждого болельщика «Буковины». Однако, во-первых, на трибунах все равно было бы ограничение по количеству свободных мест, а, во-вторых, «желто-черным» и так сделали небольшую поблажку в прошлом раунде, когда уже активно должен был работать VAR на всех без исключения матчах, но все-таки место для этих самых исключений, и лишь для пары представителей Первой лиги, таки нашлось.

Но матч против сумской «Виктории» (2:1) – это уже история для команды 46-летнего Григория Чурилова. Теперь им предстоит вызов, которого в новейшей истории «Буковины» попросту не было. И, возможно, не предвидится в ближайшее время, так как за выход в УПЛ данный коллектив, несмотря на пребывание в первой восьмерке претендентов, фактически не борется. Там и без «желто-черных» ажиотаж будет на наивысшем уровне.

Но планы на Кубок и, возможно, даже на его финал, у «Буковины» таки присутствуют. А иначе и не подписывают игроков калибра Олега Кожушко, Богдана Бойчука, Ивана Тищенко, Александра Васильева, Никиты Безуглого и Кирилла Прокопчука, которые лишь недавно были на виду у всей страны в УПЛ, а теперь помогают еще одной команде впервые за долгие годы вернуться на «элитный» уровень. Не в этом сезоне, что уже очевидно, но и проект «желто-черных» явно не смахивает на однодневку. Кубок – прекрасная возможность показать, что мы не ошибаемся, когда оставляет некоторые шансы явному аутсайдеру.

Динамо



И в добавок, как ожидается, шансы «Буковины» должно поднять и киевское «Динамо», у которого в ближайшие выходные будет Классическое против «Шахтера», хотя «горняки» сделали все, чтобы этот матч уже не имел такого бурного ажиотажа, но престиж – дело святое. Поэтому, на наш взгляд, Александр Шовковский не упустит возможность провести полную ротацию стартового состава.

Аналогичные шаги мы видели в играх против «Ворсклы» и «Руха» на предыдущих стадиях, каждые из которых для «Динамо» были по-своему сложными, но завершались неизменным выходом в следующий раунд. Говорить о предыдущих выступлениях столичного коллектива при этом не имеет смысла, ведь основных участников матчей чемпионата на поле мы не ожидаем увидеть, так как у них в головах сейчас лишь одна игра – и она явно не кубковая, но, возможно, с «золотым» отливом.

С другой стороны, «Динамо» приезжает на стадион «Украина» во второй раз в этом сезоне, и вроде бы эта арена не является враждебной для «бело-синих», но как-то в ходе истории сложились обстоятельства, что чуть ли не каждая игра здесь становится для команды большим испытанием. Что сможет показать представитель Первой лиги против, пусть и резервного, но все равно одного из сильнейших составов в нашей стране? Ответ жаждет получить вся страна, и это не удивительно – кубковое настроение бывает заразительным.

История встреч



Футбольные пути «Буковины» и «Динамо» ранее пересекались 6 раз в чемпионате Украины. Наблюдается перевес по количеству побед «бело-синих»: 5 успешных матчей и еще одна встреча завершилась вничью. Разница голов: 1:13. В последний раз команды встречались в мае 1994 года, когда голы Сергея Ковальца, Александра Призетко и Владимира Шарана принесли победу столичному коллективу со счетом 3:0 на стадионе в Черновцах.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который имеет на своем счету 76 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Матяш и Назарий Цмоканыч, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет присутствовать система VAR. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Буковины» – 1 победа и 5 поражений, тогда как с «Динамо» он пересекался 22 раза: 14 побед, 5 ничьих и 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Буковина»: Каневцев – Морговский, Прокопчук, Бусько, Солдат – Тищенко, Кольцов, Глущук – Гончарук, Бойчук, Кожушко.

«Динамо»: Моргун – Вивчаренко, Биловар, Дячук, Лучкевич – Рубчинский, Бражко – Брагару, Пихаленок, Волошин – Герреро.

Прогноз Sport.ua Буковина Динамо Киев Фора Динамо (-1.5) 1.69 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.