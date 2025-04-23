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Кубок Украины
Буковина
23.04.2025 16:00 – FT 1 : 4
Динамо Киев
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Кубок Украины
23 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:04
3175
28

В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины

Команда Шовковского провалила первый тайм, но собралась после перерыва

23 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:04
3175
28
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
ФК Динамо

По итогам четвертьфинального раунда Кубка Украины мы гарантированно получили бы одного из представителей Первой лиги в следующем раунде соревнований, потому что в паре между черновицкой «Буковиной» и сумской «Викторией» другого варианта просто не было. «Желто-черные» в итоге завоевали свое право на мгновение славы в полуфинале, а жеребьевка по определению не могла подарить им «легкого» соперника. Киевское «Динамо» – возможно, даже худший для команды Григория Чурилова вариант из возможных.

Кроме того, «Буковине» пришлось поехать играть лишь номинально домашний матч во Львов, потому что на стадионе «Украина» хотя бы можно было обеспечить все необходимое для качественной футбольной трансляции и обязательного присутствия системы VAR на игре, чего не может обеспечить домашняя арена «желто-черных». Коллективу Александра Шовковского такой ход событий даже пошел на пользу, потому что не нужно было далеко ехать ради Классического в эти выходные.

При этом не было никаких сомнений в том, что «Динамо» использует ротацию в этой кубковой игре при любых обстоятельствах. И так и случилось – только Андрей Ярмоленко сохранил за собой место на поле с первых минут, но и его заменили уже после перерыва. И для этого были очевидные основания – «бело-синие» проиграли первый тайм этой встречи.

«Резервный» склад киевлян не выполнил должным образом работу в атакующей фазе и в итоге имел лишь один реальный момент за тайм – когда Рубчинский не переиграл вратаря в центре чужой штрафной в эпизоде один на один, тогда как у соперников и попадание в стойку от Кожушка, и собственно гол Бойчука имелись на 23-й минуте игры. Тогда снова ошибся в критической ситуации Владимир Бражко, которому остается лишь посочувствовать из-за последних выступлений.

Возможно, кто-то и поверил в то, что чудо возможно в этот вечер. Но точно это были не игроки «Динамо». Во втором тайме о моментах «Буковины» не шло и речи ровно до того времени, когда в них особой необходимости уже и не было. Вместо этого команда Чурилова пострадала от классической «болезни аутсайдера», и в ответственный момент игроки не могли справиться с собственными ногами или, как в случае с вратарем Каневцевым, от которого мяч постоянно отскакивал точно к соперникам, руками.

Это все закончилось очень плохо для хозяев – четыре пропущенных мяча, но каждый из них был по-своему корявым в исполнении «Динамо». Однажды Ванат не переиграл вратаря в эпизоде даже лучше, чем во время добивания Волошина, после чего защитник «Буковины» выбивал мяч с линии ворот, но умудрился попасть в того же Назара. Шапаренко тоже добивал в пустые после ошибки голкипера, и в конечном итоге Бражко реабилитировался ударом с пенальти тоже после того, как Каневцев сфолил на Ванате в собственном штрафном. Опыт – он все определил наперед.

В итоге киевское «Динамо» стало первым участником будущего финала Кубка Украины в Житомире 14 мая. Соперником будет сильнейший из пары «Полесье» – «Шахтер». Для черновицкой «Буковины» турнирный путь подошел к концу.

Кубок Украины. Полуфинал.

«Буковина» – «Динамо» Киев - 1:4

Голы: Бойчук, 22 – Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен.), Шапаренко, 76

Предупреждения: Каневцев, 70, Прокопчук, 87 – Шапаренко, 88

«Буковина»: Каневцев – Морговский, Прокопчук, Бусько (Лопыренок, 77), Солдат – Глущук (Хамелюк, 72), Кольцов (Васильев, 81), Тищенко (Андрейчук, 72) – Гончарук (Килевый, 81), Бойчук, Кожушко.

«Динамо» Киев: Моргун – Вивчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич (Тимчик, 79) – Рубчинский (Шапаренко, 60), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 60) – Волошин, Герреро (Ванат, 46), Ярмоленко (Кабаев, 46).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 12 (6) – 16 (9)
Угловые: 3 – 9
Оффсайды: 3 – 9.

БУКОВИНА - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 28
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Pavel_i_C0
Перший тайм від Буковини відмінний, але в другому дуже швидко все стало на свої місця. Ванат та Кабаєв, які вийшли в перерві цьому посприяли. Приємно, що забили Бражко та Шапаренко... Впевнено крокуємо до золотого дублю!!
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+6
Серж
Столько было надежд. После первого тайма в ОРДЛО стекломой лился рекой Но запивать пришлось убогим боярой, в конце игры С победой, чемпионы
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Всіх фанів з перемогою 
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+5
serhiy
Вітаю усіх вболівальників Динамо з перемогою !!! Одні не могли ,другі не хотіли . А як захотіли - то виграли. Буковині -респект і дякую,що без травм ! 
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+5
Умник
Норм. И стартовый состав отдохнул.
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+4
FunnyCat_____
Ну, тут главное результат и то что без травм!
Бражку - стабильности!
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+4
Andromed
Респект Буковині, в першому таймі навіть краще за динамівців виглядали
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
У 1-му таймі дали відчути себе людьми  Чернівцям і повпражнятися у смайлах кротам. У 2-му без надзусиль усе розвернули.
Договірняк? )))
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+2
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Микола Унгурян
перший тайм за Буковиною, і якби трохи більше майстерності та везіння, то ДК невідомо чи змогло б відіграти, але.... другий тайм, заміна резерву на основних гравців, і Буковини не вистачило. Ну і голкіпер Буковини - на виносах взагалі нулячий. 
Чернівчан - з історичним досягненням, ну а киян - з виходом у фінал
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+2
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Олег Мандрівник
Ну реализация ничего так себе. Из 9 в площину 4 забили
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0
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Макс Максов
Але все рівно круто, перший тайм Буковина виграла!
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0
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Первый Среди Равных
в фіналі будем драти вас в хвіст і в гриву
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-8
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⚒️Виталёк/ ЛЮБЛЮ Мурлыку😸❤️
Мурлиці радісні новини -
...Бо програла Буковина! 💛🖤
бражко, шапа, дубль назара -
Мені сум... мов в небі хмара! 😢😭😭
.
Хоч вболівав за Чернівці -
Кота - ЛЮБЛЮ однак! 😸❤️
Немов пряник в молоці🍪🥛 -
Йому звитяги смак... 😊
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-8
Родной Шахтёр - наш лучший клуб!
Ганьба такій перемозі"! Пенальті у ворота динамівців у 1
таймі - не поставили! Другий гол ДК - забитий з порушенням правил! А
далі вже Буковина "посипалась", відчуваючи на власній шкурі ось таке
"чесне суддівство"  Не вистачило буковинцям психологічної стійкості, напевно.
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-13
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