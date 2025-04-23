ЦУРЕНКО: Суть претензий можно выразить фразой «халатное отношение»

Украинская теннисистка Леся Цуренко более детально рассказал об иске, который подала против Женской теннисной ассоциации (WTA):

– Расскажите историю вашего иска против WTA. Как пришли к этому решению и что именно оспариваете?

– Много рассказывать не могу, потому что в таких делах все очень конфиденциально. За любое лишнее слово меня можно привлечь.

Иск немаленький, частично касается защиты меня как части украинской команды, как украинки, а частично – как личности. Суть претензий можно выразить выражением «халатное отношение». Я выходила в медиа и рассказывала о неприятном разговоре, который у меня был с бывшим СЕО WTA Стивом Саймоном в 2023 году на Индиан-Уэллсе. Это не секрет, что именно он мне заявил.

Надо было пройти долгую процедуру внутренних расследований WTA. Я еще в Индиан-Уэллсе обратилась, наверное, ко всем возможным представителям WTA – к психологу, в офис, где присутствовали вице-президент WTA, супервайзеры, люди, отвечающие за отношения с игроками. Также на турнире была директор по охране. Все, кто там были, все слышали, все знали. И это всегда вызывало у меня истерики – это страшно, то, что он мне говорил. Но все это было проигнорировано.

Всего внутренних расследований было три. Результаты двух из них известны, а результат третьего, которое касается главы службы безопасности, мне не сообщают. Я вообще не в курсе, делает ли WTA что-то по этому случаю. Результатов нет, и я так подозреваю, что мне и не собираются ничего сообщать. А может и не расследуют даже. Я не знаю.

Два расследования начались почти параллельно и продолжались один год. Третье тоже уже идет год, может даже и больше. Но никаких действий не было вообще.

Я переживала, что не могу пойти против всей организации. Хотела написать жалобу на СЕО, но боялась возможных последствий. Поэтому это сделал мой тренер Никита Власов – где-то через месяц или чуть больше после того разговора. Потому что со стороны WTA были полное бездействие и игнор.

– И в конце прошлого года вы в конце концов подали этот иск на WTA и Стива Саймона в суд в Нью-Йорке. На каком этапе это дело сейчас?

– Сейчас это наверняка финализация претензий сторон. Здесь точно сказать не могу, это будет решаться в дальнейшем, как именно будет происходить судебное дело.

– Возможно, известна дата заседания по делу?

– Нет, ничего неизвестно. Сейчас как раз стадия, когда все это будет решаться.

– Рассматриваете ли вы вариант обращения также в Спортивный арбитражный суд в Лозанне?

– Мой иск персональный. Арбитражный суд в Лозанне - это больше о защите прав команды. Не могу выступать представителем всей нашей команды [от Украины].

– Что этот судебный процесс означает для вас?

– Все эти моменты на повторе в моей голове уже очень долгое время. Очень хочу получить какую-то справедливость в этой ситуации. Считаю, что поднимаю важные вопросы отношения организации к игроку, к работникам, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, ведь мало что может быть хуже, чем война.

Это не нормально – так относиться к игрокам. Это не нормально - говорить такие вещи в принципе любому, но особенно людям, которые находятся в действительно очень сложных жизненных ситуациях.

Поэтому моя цель – добиться справедливости. Что должно быть по-другому, а не так, как они вели себя. Когда такое происходит на уровне теннисного тура, считаю, что я обязана защитить себя и других. Нельзя наносить игроку, который и так страдает очень сильно из-за войны, моральные травмы. Это не нормально, когда организация нормализует такие высказывания.

Ведь мы до сих пор не знаем. Мы просили их уточнить, это личная позиция Стива Саймона, или официальная позиция организации в целом. Ни разу не было какого-то четкого заявления

– Как к вашему решению обратиться в суд относятся другие теннисисты и теннисистки в туре?

– Этого не знаю, но надеюсь, что мой иск в дальнейшем поможет сделать игроков более защищенными. К тому же PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов) подали большой иск против мировых теннисных организаций, что демонстрирует накопленные проблемы в теннисных турах.

– А есть ли поддержка от других украинских теннисисток – Элины Свитолиной, Марты Костюк и других?

– Когда состоялся тот ужасный разговор с CEO, я рассказала о нем в нашем общем украинском чате. Конечно же все были шокированы. Мы с девушками сразу же требовали встречи с правлением WTA, чтобы прояснить ситуацию. Думаю, у всех одинаковая позиция по отношению к таким действиям и высказываниям. Но мой иск – персональный.

– Как вы отнеслись к реакции WTA на ваше публичное заявление об обращении в суд? Их представитель в комментарии изданию The Athletic отверг все обвинения и еще раз подчеркнул, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств.

– Так подождите, вопрос совсем не в этом. Они опять не понимают, мне кажется. Иск не читали что ли? Я честно не знала, что от них была какая-то реакция. Это опять какое-то недоразумение, потому что я заявляю о халатном отношении к представителям Украины в сложные для них времена и совершении морального вреда. Я не заявляю о том, чтобы забанили всех россиян и белорусов. В иске нет ни слова об этом.

Кстати, так поняла, что примерно такое же понимание ситуации у рашистов. У меня просто шквал сообщений в инстаграме, где представители страны-агрессора сошли с ума. У них какое-то обострение их больных голов, они пишут мне страшные вещи. Они думают, что я подаю в суд, чтобы забанить россиян и белорусов. Но это не так.