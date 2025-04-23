ЦУРЕНКО: Суть претензий можно выразить фразой «халатное отношение»
Леся высказалась об иске, который подала против WTA
Украинская теннисистка Леся Цуренко более детально рассказал об иске, который подала против Женской теннисной ассоциации (WTA):
– Расскажите историю вашего иска против WTA. Как пришли к этому решению и что именно оспариваете?
– Много рассказывать не могу, потому что в таких делах все очень конфиденциально. За любое лишнее слово меня можно привлечь.
Иск немаленький, частично касается защиты меня как части украинской команды, как украинки, а частично – как личности. Суть претензий можно выразить выражением «халатное отношение». Я выходила в медиа и рассказывала о неприятном разговоре, который у меня был с бывшим СЕО WTA Стивом Саймоном в 2023 году на Индиан-Уэллсе. Это не секрет, что именно он мне заявил.
Надо было пройти долгую процедуру внутренних расследований WTA. Я еще в Индиан-Уэллсе обратилась, наверное, ко всем возможным представителям WTA – к психологу, в офис, где присутствовали вице-президент WTA, супервайзеры, люди, отвечающие за отношения с игроками. Также на турнире была директор по охране. Все, кто там были, все слышали, все знали. И это всегда вызывало у меня истерики – это страшно, то, что он мне говорил. Но все это было проигнорировано.
Всего внутренних расследований было три. Результаты двух из них известны, а результат третьего, которое касается главы службы безопасности, мне не сообщают. Я вообще не в курсе, делает ли WTA что-то по этому случаю. Результатов нет, и я так подозреваю, что мне и не собираются ничего сообщать. А может и не расследуют даже. Я не знаю.
Два расследования начались почти параллельно и продолжались один год. Третье тоже уже идет год, может даже и больше. Но никаких действий не было вообще.
Я переживала, что не могу пойти против всей организации. Хотела написать жалобу на СЕО, но боялась возможных последствий. Поэтому это сделал мой тренер Никита Власов – где-то через месяц или чуть больше после того разговора. Потому что со стороны WTA были полное бездействие и игнор.
– И в конце прошлого года вы в конце концов подали этот иск на WTA и Стива Саймона в суд в Нью-Йорке. На каком этапе это дело сейчас?
– Сейчас это наверняка финализация претензий сторон. Здесь точно сказать не могу, это будет решаться в дальнейшем, как именно будет происходить судебное дело.
– Возможно, известна дата заседания по делу?
– Нет, ничего неизвестно. Сейчас как раз стадия, когда все это будет решаться.
– Рассматриваете ли вы вариант обращения также в Спортивный арбитражный суд в Лозанне?
– Мой иск персональный. Арбитражный суд в Лозанне - это больше о защите прав команды. Не могу выступать представителем всей нашей команды [от Украины].
– Что этот судебный процесс означает для вас?
– Все эти моменты на повторе в моей голове уже очень долгое время. Очень хочу получить какую-то справедливость в этой ситуации. Считаю, что поднимаю важные вопросы отношения организации к игроку, к работникам, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, ведь мало что может быть хуже, чем война.
Это не нормально – так относиться к игрокам. Это не нормально - говорить такие вещи в принципе любому, но особенно людям, которые находятся в действительно очень сложных жизненных ситуациях.
Поэтому моя цель – добиться справедливости. Что должно быть по-другому, а не так, как они вели себя. Когда такое происходит на уровне теннисного тура, считаю, что я обязана защитить себя и других. Нельзя наносить игроку, который и так страдает очень сильно из-за войны, моральные травмы. Это не нормально, когда организация нормализует такие высказывания.
Ведь мы до сих пор не знаем. Мы просили их уточнить, это личная позиция Стива Саймона, или официальная позиция организации в целом. Ни разу не было какого-то четкого заявления
– Как к вашему решению обратиться в суд относятся другие теннисисты и теннисистки в туре?
– Этого не знаю, но надеюсь, что мой иск в дальнейшем поможет сделать игроков более защищенными. К тому же PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов) подали большой иск против мировых теннисных организаций, что демонстрирует накопленные проблемы в теннисных турах.
– А есть ли поддержка от других украинских теннисисток – Элины Свитолиной, Марты Костюк и других?
– Когда состоялся тот ужасный разговор с CEO, я рассказала о нем в нашем общем украинском чате. Конечно же все были шокированы. Мы с девушками сразу же требовали встречи с правлением WTA, чтобы прояснить ситуацию. Думаю, у всех одинаковая позиция по отношению к таким действиям и высказываниям. Но мой иск – персональный.
– Как вы отнеслись к реакции WTA на ваше публичное заявление об обращении в суд? Их представитель в комментарии изданию The Athletic отверг все обвинения и еще раз подчеркнул, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств.
– Так подождите, вопрос совсем не в этом. Они опять не понимают, мне кажется. Иск не читали что ли? Я честно не знала, что от них была какая-то реакция. Это опять какое-то недоразумение, потому что я заявляю о халатном отношении к представителям Украины в сложные для них времена и совершении морального вреда. Я не заявляю о том, чтобы забанили всех россиян и белорусов. В иске нет ни слова об этом.
Кстати, так поняла, что примерно такое же понимание ситуации у рашистов. У меня просто шквал сообщений в инстаграме, где представители страны-агрессора сошли с ума. У них какое-то обострение их больных голов, они пишут мне страшные вещи. Они думают, что я подаю в суд, чтобы забанить россиян и белорусов. Но это не так.
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