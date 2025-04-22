Леся ЦУРЕНКО о продолжении карьеры: «Эта ситуация меня не отпускает»

Украинская теннисистка Леся Цуренко не знает, когда вернется на корт. Сейчас спортсменка занята ситуацией с судом против WTA из-за отношения к украинским теннисистам после полномасштабного вторжения россии.

Цуренко не играет с осени минувшего года.

«На мою карьеру влияет несколько факторов, это (суд с WTA – прим) один из них. Кроме того, на фоне стресса – особенно стресса пребывания на турнирах – у меня появились некоторые проблемы со здоровьем. С иммунной системой».

«Поэтому я вынуждена была сделать паузу, чтобы восстановить себя и свой организм, чтобы хоть как-то стабилизировалась нервная система. А дальше увидим. Ибо эта ситуация не отпускает меня ни на день».

«Правда. Она всегда в моей голове», – сказала Цуренко.