Леся ЦУРЕНКО о продолжении карьеры: «Эта ситуация меня не отпускает»
Пока нет информации, когда украинка вернется на корт
Украинская теннисистка Леся Цуренко не знает, когда вернется на корт. Сейчас спортсменка занята ситуацией с судом против WTA из-за отношения к украинским теннисистам после полномасштабного вторжения россии.
Цуренко не играет с осени минувшего года.
«На мою карьеру влияет несколько факторов, это (суд с WTA – прим) один из них. Кроме того, на фоне стресса – особенно стресса пребывания на турнирах – у меня появились некоторые проблемы со здоровьем. С иммунной системой».
«Поэтому я вынуждена была сделать паузу, чтобы восстановить себя и свой организм, чтобы хоть как-то стабилизировалась нервная система. А дальше увидим. Ибо эта ситуация не отпускает меня ни на день».
«Правда. Она всегда в моей голове», – сказала Цуренко.
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