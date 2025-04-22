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  4. Леся ЦУРЕНКО о продолжении карьеры: «Эта ситуация меня не отпускает»
WTA
22 апреля 2025, 19:12 | Обновлено 22 апреля 2025, 19:13
328
2

Леся ЦУРЕНКО о продолжении карьеры: «Эта ситуация меня не отпускает»

Пока нет информации, когда украинка вернется на корт

22 апреля 2025, 19:12 | Обновлено 22 апреля 2025, 19:13
328
2
Леся ЦУРЕНКО о продолжении карьеры: «Эта ситуация меня не отпускает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко не знает, когда вернется на корт. Сейчас спортсменка занята ситуацией с судом против WTA из-за отношения к украинским теннисистам после полномасштабного вторжения россии.

Цуренко не играет с осени минувшего года.

«На мою карьеру влияет несколько факторов, это (суд с WTA – прим) один из них. Кроме того, на фоне стресса – особенно стресса пребывания на турнирах – у меня появились некоторые проблемы со здоровьем. С иммунной системой».

«Поэтому я вынуждена была сделать паузу, чтобы восстановить себя и свой организм, чтобы хоть как-то стабилизировалась нервная система. А дальше увидим. Ибо эта ситуация не отпускает меня ни на день».

«Правда. Она всегда в моей голове», – сказала Цуренко.

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Леся Цуренко WTA
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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u6464u
Здоров'я Лесі , і перемоги над цим лицеміром.
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+1
SandroKing
Нема людині чим зайнятись. Займися тим що Україна стала гірше Північної Кореї, де життя громадянина нічого не варте.
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0
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