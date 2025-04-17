Война и паническая атака. Цуренко подала в суд на WTA: все детали конфликта

В издании The Athletic опубликована статья о конфликте между украинской теннисисткой Лесей Цуренко и руководством WTA, которое возглавлял Стив Саймон.

Предлагаем ознакомиться с переводом полного текста статьи на украинский язык.

Украинская теннисистка Леся Цуренко подала иск против WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко подала иск в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, в котором указаны WTA и ее глава Стив Саймон в качестве ответчиков. Цуренко, поднимавшаяся до 23-й строчки мирового рейтинга, обвиняет в нарушении контракта, халатности, недолжном контроле и удержании, а также в небрежном причинении эмоциональных страданий. Иск, первоначальная жалоба по которому была подана в ноябре 2024 года, требует рассмотрения дела присяжными.

Юридическая фирма Proskauer Rose, представляющая WTA, в марте 2025 года подала ходатайство об отклонении иска, описывая заявления Цуренко как юридически несостоятельные.

16 апреля адвокаты Цуренко подали измененную жалобу в ответ, в которой описали подзаконные акты WTA, на которые организация ссылается в свою защиту, согласно которым игроки отказываются от любых юридических претензий к организации, как сомнительные с моральной точки зрения. WTA теперь должна до 30 апреля подтвердить, будет ли она продолжать добиваться отклонения иска.

Цуренко, являющаяся единственным истцом, утверждает, что ряд взаимодействий, связанных с вторжением рф в Украину, с руководством тура WTA и Саймоном, который был главным исполнительным директором на момент предполагаемых событий, привел к тому, что она начала страдать от приступов бессонницы и эпизодов плача.

В иске говорится, что у нее развились чрезмерный стресс, потеря концентрации, что влияло на ее игру, унижение и эмоциональное поражение.

Утверждается, что Саймон и тур WTA в целом не выполнили обещания, данные на встрече с Цуренко и другими украинскими теннисистками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк в марте 2022 года. В иске говорится: «Саймон занял агрессивную позицию, но заявил, что если российские или белорусские игроки публично поддержат войну, то они будут отстранены от любого турнира, который проводится под эгидой WTA».

Несмотря на это обещание, ни ответчик Стив Саймон, ни ответчик WTA не запретили выступать российским и белорусским игрокам, которые публично поддерживали войну.

В иске приводятся примеры, включая то, как российская теннисистка Вероника Кудерметова носила шеврон с логотипом спонсора Татнефть на Открытом чемпионате Франции 2022 года. Дочерняя компания этой фирмы была санкционирована ЕС в 2023 году за поставку шин российской армии.

Также в иске утверждается, что директор Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо сообщила группе украинских игроков, что запланированная презентация о войне была заблокирована Саймоном.

Кроме того, утверждается, что Саймон на встрече с Цуренко в марте 2023 года сказал ей: «Поддерживать войну – это нормально. Это мнение другого человека, и оно не должно тебя задевать». Далее он заявил, что российские и белорусские игроки должны быть допущены к Олимпийским играм.

По словам из иска, эмоциональное воздействие этой встречи заставило Цуренко сняться со своего матча против белоруски Арины Соболенко на турнире BNP Paribas Open 2023 года в Индиан-Уэллс (Калифорния), сославшись на паническую атаку.

После этого турнира, согласно иску, Цуренко приняла участие в видеозвонке с Саймоном, советом WTA, а также представителями совета игроков WTA Слоан Стивенс и Магдой Линетт. Тренер Цуренко, Никита Власов, направил письменное требование провести внутреннее расследование высказываний Саймона, но директор WTA по защите прав Линдси Брендон позже сообщила Цуренко, что расследование будет проводиться в отношении него – за нарушение кодекса поведения WTA.

В октябре 2023 года WTA уведомила Цуренко, что Саймон не нарушил кодекса поведения или какого-либо пункта из инструкции для сотрудников. Цуренко подала апелляцию, которая была отклонена.

В заявлении для The Athletic представитель WTA сказал:

«С самого начала WTA последовательно и четко осуждает войну рф против Украины и действия российского правительства против украинского народа. В соответствии с этой позицией, WTA предприняла немало шагов для помощи нашим украинским игрокам, которые столкнулись с серьезными вызовами как профессиональные спортсменки. WTA также была последовательна в том, что она основана на принципах равенства и недискриминации, и ее правила предусматривают, что соревнования открыты для всех игроков, проходящих по спортивному принципу, без дискриминации. В соответствии с этими принципами, как и другие теннисные организации, WTA заняла позицию, что отдельные спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств. Хотя мы искренне сочувствуем тем значительным трудностям, с которыми столкнулась Цуренко и другие наши украинские спортсменки, мы разочарованы тем, что она решила обратиться в суд, чтобы возложить ответственность за свои страдания на WTA. На протяжении всего времени руководство WTA действовало должным образом и в соответствии с нашими правилами, и мы уверены в победе в этом судебном процессе».

1 марта 2022 года, вскоре после вторжения рф в Украину, WTA, ATP и Международная теннисная федерация (ITF) сделали совместное заявление: «Глубокое чувство тревоги, шока и печали охватило всю теннисную общественность после вторжения рф в Украину на прошлой неделе. Наши мысли с народом Украины, и мы выражаем признательность многим теннисистам, которые выступили и предприняли действия против этого неприемлемого акта агрессии».

В заявлении также говорилось, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в теннисных турнирах, но не под флагами своих стран. Эта политика все еще действует, на матчах не упоминается их гражданство. Украинские теннисистки не жмут руки россиянкам и белорускам после матчей – даже тем, кто публично осудил войну. Спортсмены из россии и беларуси были допущены к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, но под статусом Индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), при этом россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном женском разряде.

Цуренко опубликовала заявление в соцсетях 16 апреля, подытожив свои претензии к Саймону и WTA:

«Даже в самых страшных кошмарах я не могла представить, что профессиональный тур, который я считала своим домом, превратится в страшное и чужое место, где генеральный директор организации сознательно совершил акт морального насилия в отношении меня, что привело к панической атаке и неспособности выполнять свою работу».

С учетом большого количества украинских, российских и белорусских игроков – особенно в туре WTA – теннис больше, чем другие виды спорта, вынужден сталкиваться с последствиями войны. Напряжение особенно усилилось на недавних хардовых турнирах в США – в Индиан-Уэллсе и Майами – после взрывной встречи в феврале в Овальном кабинете, где президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за якобы отсутствие благодарности за поддержку США.

Недавно Украина квалифицировалась в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне (Китай), посвятив победу своим военным в заявлении, которое Элина Свитолина опубликовала в соцсетях.

По материалам The Athletic