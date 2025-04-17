Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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WTA
17 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:34
509
0

Слова WTA – Цуренко: «Поддерживать войну – окей. Тебя не должно это ранить»

Леся Цуренко решила судиться с WTA

17 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:34
509
0
Слова WTA – Цуренко: «Поддерживать войну – окей. Тебя не должно это ранить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Популярное издание The Athletic выпустило небольшой материал по теме конфликта между украинской теннисисткой Лесей Цуренко и руководством WTA.

Цуренко ранее сообщила, что будет судиться с WTA из-за их плохого отношения к украинским теннисистам после на начала полномасштабного вторжения россии.

В материале приводятся слова одного из руководителей WTA Стива Саймона, который полностью поддерживает агрессоров.

«Поддерживать войну – это нормально. Это просто мнение других людей, которое не должно тебя ранить. А игроков из россии и беларуси нужно допустить на Олимпиаду-2024», – сказал Саймон Цуренко в 2023 году.

WTA ответила на запрос The Athletic и выразила сожаление решением Цуренко.

WTA утверждает, что якобы оказывает украинским игрокам полную поддержку, в том числе психологическую, однако «работает на принципах равенства и не допускает дискриминацию других спортсменов».

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Стив Саймон Леся Цуренко WTA российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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