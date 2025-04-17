ЦУРЕНКО: «Сокрытие информации, преследование, чтобы заставить молчать...»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 239) в социальных сетях опубликовала пост, по которому стало понятно, почему она не играет с октября 2024 года:

«Пришло время сказать правду. С детства я мечтала о карьере профессиональной теннисистки. Я прошла через бесчисленные испытания и препятствия на пути к своей мечте. Я вложила в нее все свои силы, душу, всю себя. Быть профессиональным спортсменом – это тяжелый труд, и я думаю, что все игроки со мной согласятся. Это работа, где ты должен выкладываться на 100% каждый день.

Даже в худших кошмарах я не могла представить себе, что профессиональный Тур, который я считала своим домом, станет жутким и чужим местом, где генеральный директор организации сознательно совершил акт морального насилия надо мной, что привело к панической атаке и моей неспособности выполнять свою работу. Я говорила об этом открыто и прямо.

Я пыталась найти защиту и справедливость внутри WTA. Но в ответ я столкнулась с равнодушием и несправедливостью, что привело к длительному моральному упадку. Боль, страх, панические атаки, унижения, сокрытие информации, преследование моей команды, чтобы заставить меня замолчать... и это даже не полный перечень того, что мне пришлось пережить. WTA-Тур отказался защитить женщину, игрока, человека. Вместо этого, WTA-Тур решил защитить человека на руководящей должности.

Мой последний шанс защитить себя, отстоять свои права, свое достоинство и предотвратить подобные акты насилия в спорте – это искать справедливости в суде. И именно по этому пути я иду с конца прошлого года.

Я молю Бога, чтобы никто никогда не пережил того, что переживаю я, и чтобы за каждым была ответственность за их поступки».

В марте 2023 года Леся отказалась играть против Арины Соболенко на Индиан-Уэллс. Тогда Цуренко рассказала, что у нее была паническая атака после разговора с СЕО WTA Стивом Саймоном, который заявил что поддерживать войну российские и белорусские игроки могут, поскольку это их личное мнение / позиция.

В июне 2023 года на тренера Цуренко WTA открыла дело. Коуч Леси – Никита Власов, который высказывался про Тур и Соболенко с негативной стороны после ситуации в Индиан-Уэллс. Однако никаких официальных заявлений ни от WTA, ни от Саймона так и не было за 2 года.

Леся после того инцидента продолжила играть и даже выходила против Соболенко на Australian Open 2024. Последний матч Цуренко провела в октябре 2024 года, когда выступила за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг в матчевом противостоянии против Австрии.