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  4. ВИДЕО. Цуренко, которая не играла с ноября 2024, приехала на матчи сборной
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 18:24 |
354
0

ВИДЕО. Цуренко, которая не играла с ноября 2024, приехала на матчи сборной

Леся поддерживает украинок в Радоме в противостоянии с командой Польши

11 апреля 2025, 18:24 |
354
0
ВИДЕО. Цуренко, которая не играла с ноября 2024, приехала на матчи сборной
Instagram. Леся Цуренко

35-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 241) присутствует на матче сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Цуренко прибыла в Радом и находится на арене. На этой неделе Леся также успела побывать на Мастерсе в Монте-Карло.

Цуренко о завершении карьеры не объявляла, но она не играла с ноября 2024 года, когда защищала цвета сборной в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2).

ВИДЕО. Цуренко, которая не играла с ноября 2024, приехала на матчи сборной

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видео Леся Цуренко женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Польши по теннису Украина - Польша
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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