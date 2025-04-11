35-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 241) присутствует на матче сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Цуренко прибыла в Радом и находится на арене. На этой неделе Леся также успела побывать на Мастерсе в Монте-Карло.

Цуренко о завершении карьеры не объявляла, но она не играла с ноября 2024 года, когда защищала цвета сборной в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2).

ВИДЕО. Цуренко, которая не играла с ноября 2024, приехала на матчи сборной