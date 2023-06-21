Леся ЦУРЕНКО: «WTA сообщила мне, что против моего тренера открыто дело»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 46) рассказала, что в WTA начато следствие в отношении ее тренера Никиты Власова:

«Я шокирована. Я уже связалась с адвокатами для обсуждения дальнейших действий.

У меня произошла паническая атака, которая существенно повлияла на мое ментальное и физическое здоровье, и привела к тому, что я снялась с турнира в Индиан-Уэллс. После моей непубличной жалобы ни одно должностное лицо WTA никак не отреагировало. После моего публичного заявления ни одно должностное лицо WTA, включая Линдси Брэндон (Director of Safeguarding), Боба Кэмпбелла (Senior Director, Security), Дэвида Паланзо (Senior Vice President, Legal & Business Affairs), не контактировали со мной, чтобы выяснить обстоятельства и предмет моего заявления.



Это указывает на то, что WTA просто пыталась замалчивать этот инцидент и факт морального абьюза со стороны CEO компании. Я была растеряна и определенным образом напугана таким равнодушием и игнорированием ситуации, в которой я оказалась. Я ждала, что кто-то из официальных лиц инициирует расследование этого дела, ведь это беспрецедентно, когда глава компании позволяет себе ментальный абьюз в отношении человека, страдающего от войны. Ничего не происходило, абсолютно все должностные лица WTA просто игнорировали этот инцидент.

Мой тренер стал инициатором открытия расследования в отношении действий Стива Саймона. Он подал официальный запрос в WTA с требованием открыть дело. И вот сегодня я получила письмо, в котором ассоциация сообщила мне, что открыто дело против моего тренера. Единственного человека, который выступил в мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать.



Я чувствую, что таким образом WTA пытается давить на меня, продолжая то, что начал Стив Саймон. Я не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается любым образом избежать ответственности за свои собственные действия и не чурается никаких методов».