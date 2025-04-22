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  4. Ямаль – победитель престижной премии в номинации «Прорыв года»
Испания
22 апреля 2025, 09:21 |
68
0

Ямаль – победитель престижной премии в номинации «Прорыв года»

Испанский вингер опередил пятерых кандидатов на победу

22 апреля 2025, 09:21 |
68
0
Ямаль – победитель престижной премии в номинации «Прорыв года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

21 апреля в Мадриде (Испания) состоялась церемония награждения престижной премии Laureus Awards 2025, на которой вручают награды спортсменам за вклад в развития спорта по итогам прошедшего года.

В номинации «Прорыв года» победу одержал вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Его конкурентами были:

  • Жюлбен Альфред (легкая атлетика)
  • Саммер Макинтош (плавание)
  • Летсиле Тобого (бег)
  • Виктор Вембаньяма (баскетбол)
  • Байер Леверкузен (футбол)

В 2024 году Ламин стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. В текущем сезоне Ямаль провел 46 матчей во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ламин Ямаль лучший игрок
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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