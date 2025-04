Ямаль – победитель престижной премии в номинации «Прорыв года»

21 апреля в Мадриде (Испания) состоялась церемония награждения престижной премии Laureus Awards 2025, на которой вручают награды спортсменам за вклад в развития спорта по итогам прошедшего года.

В номинации «Прорыв года» победу одержал вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Его конкурентами были:

В 2024 году Ламин стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. В текущем сезоне Ямаль провел 46 матчей во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.

🏆 Lamine Yamal is the Laureus World Breakthrough of the Year#Laureus25 pic.twitter.com/IvBkTEgvXl