Продавать не будут. Бавария хочет продолжить контракт со звездным немцем

Претендент на чемпионство Бундеслиги-2024/25 мюнхенская «Бавария» после Пасхи планирует начать переговоры с Лероем Сане о продолжении сотрудничества. Нынешнее соглашение вингера рассчитано до лета этого года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство клуба стремится сохранить в составе команды Лероя. Планируется, что «Бавария» предложит игроку контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Сане отыграл 41 матч во всех турнирах. На счету спортсмена 11 забитых голов и пять результативных передач.

🚨🔴 Starting tomorrow, after Easter, FC Bayern are set to resume talks with Leroy #Sané’s representatives to clarify further details regarding a contract extension.



Max Eberl is determined to keep the winger and is offering a deal running until 2028.



