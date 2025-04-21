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Германия
21 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:00
876
1

Продавать не будут. Бавария хочет продолжить контракт со звездным немцем

Лидер Бундеслиги стремится начать переговоры с Лероем Сане

21 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:00
876
1
Продавать не будут. Бавария хочет продолжить контракт со звездным немцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Претендент на чемпионство Бундеслиги-2024/25 мюнхенская «Бавария» после Пасхи планирует начать переговоры с Лероем Сане о продолжении сотрудничества. Нынешнее соглашение вингера рассчитано до лета этого года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство клуба стремится сохранить в составе команды Лероя. Планируется, что «Бавария» предложит игроку контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Сане отыграл 41 матч во всех турнирах. На счету спортсмена 11 забитых голов и пять результативных передач.

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Лерой Сане Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Ну зменшать зарплату на пару лімонів(від десь 20),все одно більше ніхто не буде платити,а так хай грає,Коман не кращий.
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