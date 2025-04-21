Продавать не будут. Бавария хочет продолжить контракт со звездным немцем

Претендент на чемпионство Бундеслиги-2024/25 мюнхенская «Бавария» после Пасхи планирует начать переговоры с Лероем Сане о продолжении сотрудничества. Нынешнее соглашение вингера рассчитано до лета этого года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство клуба стремится сохранить в составе команды Лероя. Планируется, что «Бавария» предложит игроку контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Сане отыграл 41 матч во всех турнирах. На счету спортсмена 11 забитых голов и пять результативных передач.