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  4. Бавария готова побить клубный рекорд и купить игрока за €130 млн
Германия
21 апреля 2025, 04:21 |
362
0

Бавария готова побить клубный рекорд и купить игрока за €130 млн

Мюнхенцы рассчитывают подписать Флориана Вирца

21 апреля 2025, 04:21 |
362
0
Бавария готова побить клубный рекорд и купить игрока за €130 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц летом покинет клуб. На подписание игрока претендует ряд европейских грандов.

По информации Todo Fichajes, активнее всего хотят подписать Вирца «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». «Горожане» готовят трансфер в размере 120 миллионов евро, но мюнхенцы готовы их переплюнуть.

«Бавария» нацелена на побитие своего трансферного рекорда и предложила «Байеру» 130 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Вирца 40 матчей, 15 голов и 13 ассистов. Ранее сообщалось, что Вирцом интересуется и мадридский «Реал».

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Флориан Вирц трансферы АПЛ трансферы Байер Манчестер Сити трансферы Бундеслиги Бавария
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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