Бавария готова побить клубный рекорд и купить игрока за €130 млн
Мюнхенцы рассчитывают подписать Флориана Вирца
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц летом покинет клуб. На подписание игрока претендует ряд европейских грандов.
По информации Todo Fichajes, активнее всего хотят подписать Вирца «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». «Горожане» готовят трансфер в размере 120 миллионов евро, но мюнхенцы готовы их переплюнуть.
«Бавария» нацелена на побитие своего трансферного рекорда и предложила «Байеру» 130 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Вирца 40 матчей, 15 голов и 13 ассистов. Ранее сообщалось, что Вирцом интересуется и мадридский «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шведский форвард хочет перехода в «Арсенал»
Украинца хочет подписать «Тоттенхэм» и «Челси»