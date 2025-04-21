Бавария готова побить клубный рекорд и купить игрока за €130 млн

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц летом покинет клуб. На подписание игрока претендует ряд европейских грандов.

По информации Todo Fichajes, активнее всего хотят подписать Вирца «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». «Горожане» готовят трансфер в размере 120 миллионов евро, но мюнхенцы готовы их переплюнуть.

«Бавария» нацелена на побитие своего трансферного рекорда и предложила «Байеру» 130 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Вирца 40 матчей, 15 голов и 13 ассистов. Ранее сообщалось, что Вирцом интересуется и мадридский «Реал».