Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Каталонцы победили со счетом 4:3
В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».
Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.
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Каталонцы первыми открыли счет в матче – на 12-й минуте забил Ферран Торрес, однако хозяева долго не праздновали – уже через две минуты гости счет в матче сравняли усилиями Борха Инглесиаса.
Во втором тайме Инглесиас сумел оформить хет-трик, забив на 52-й и 62-й минутах. Однако каталонцы сумели отыграться – на 64-й забил Дани Ольмо, а на 68-й Рафинья.
Подопечные Флик вырвали победу на 90+8, пенальти реализовал Рафинья Диас.
«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге с 73 очками. У «Реала» на шесть баллов меньше, но есть одна игра в запасе. «Сельта» идет седьмой с 43 очками.
Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.
Барселона – Сельта – 4:3
Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (пен) – Инглесиас, 15, 52, 62.
🔥 FULL TIME!!!! 🔥— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 19, 2025
WHAT A COMEBACK!
WHAT A COMEBACK!
WHAT A COMEBACK!
WHAT A COMEBACK!#BARÇACELTA pic.twitter.com/PtCxHbhRcL
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