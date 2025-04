Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге

В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.

Каталонцы первыми открыли счет в матче – на 12-й минуте забил Ферран Торрес, однако хозяева долго не праздновали – уже через две минуты гости счет в матче сравняли усилиями Борха Инглесиаса.

Во втором тайме Инглесиас сумел оформить хет-трик, забив на 52-й и 62-й минутах. Однако каталонцы сумели отыграться – на 64-й забил Дани Ольмо, а на 68-й Рафинья.

Подопечные Флик вырвали победу на 90+8, пенальти реализовал Рафинья Диас.

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге с 73 очками. У «Реала» на шесть баллов меньше, но есть одна игра в запасе. «Сельта» идет седьмой с 43 очками.

Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.

Барселона – Сельта – 4:3

Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (пен) – Инглесиас, 15, 52, 62.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

