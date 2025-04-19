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Испания
19 апреля 2025, 19:24 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:10
2112
9

Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге

Каталонцы победили со счетом 4:3

19 апреля 2025, 19:24 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:10
2112
9
Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Сельта

В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Каталонцы первыми открыли счет в матче – на 12-й минуте забил Ферран Торрес, однако хозяева долго не праздновали – уже через две минуты гости счет в матче сравняли усилиями Борха Инглесиаса.

Во втором тайме Инглесиас сумел оформить хет-трик, забив на 52-й и 62-й минутах. Однако каталонцы сумели отыграться – на 64-й забил Дани Ольмо, а на 68-й Рафинья.

Подопечные Флик вырвали победу на 90+8, пенальти реализовал Рафинья Диас.

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге с 73 очками. У «Реала» на шесть баллов меньше, но есть одна игра в запасе. «Сельта» идет седьмой с 43 очками.

Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.

Барселона – Сельта – 4:3

Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (пен) – Инглесиас, 15, 52, 62.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Сельта Борха Иглесиас Рафинья Диас Ферран Торрес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 9
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Liverpool777
90+8 ... затянули таки Барсу на победу 
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+8
Dnipro87
Все дуже просто, гра продовжувалась доти , поки не заб'є барса.
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+7
InterArsenalRealMadrid
Если ставить такую точку,  то почему не поставили как Щенсны дал в лицо игроку  Сельты на 90 минуте?) Честно говоря позор.
P. S. Интер уничтожит путалонию
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+7
pa1103
Суддя теж гамати хоче і дітки його теж )
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+7
OKs100
Странно, что не на 23-й дополнительной минуте.
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+4
Istm
ось хай тільки ніхто не розповідає що барселону не витягували за вуха. Вже вкотре подібне. Додали б і 20 хвилин.
(про всяк випадок - не вболіваю ні за реал, ні за барселону,  ні за інших)
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+4
DK2025
Я там понимаю, что спорт уа, СКРЕПЯ СЕРДЦЕМ, но все же опубликует отчет о великолепной игре пгт Счастливое с Колосом
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+2
Dnonama1
У ригалодрочерів підгорає
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-11
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