Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
19.04.2025 17:15 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 апреля 2025, 20:37 |
51
0

Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 апреля в 17:15 поединок 32 тура испанской Ла Лиги

17 апреля 2025, 20:37 |
51
0
Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В субботу, 19 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Сельта».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Сельта
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игрок Реала: «Мадрид вернется более сильным. Всегда возвращается»
Винисиус отреагировал на вылет Реала из ЛЧ: «В сезоне еще два трофея»
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Сельта Барселона - Сельта
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17 апреля 2025, 16:11 9
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания

Тренер уйдет после финала Кубка Испании

Винисиус, Родриго или Мбаппе? Одна из звезд атаки Реала уйдет из клуба
Футбол | 17 апреля 2025, 20:49 0
Винисиус, Родриго или Мбаппе? Одна из звезд атаки Реала уйдет из клуба
Винисиус, Родриго или Мбаппе? Одна из звезд атаки Реала уйдет из клуба

Родриго может окинуть клуб по окончанию сезона

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Футбол | 17.04.2025, 16:29
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 07:43
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 10
Футбол
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Олег ВЕРНЯЕВ: «Растет новый вундеркинд для сборной – жаль, что...»
Олег ВЕРНЯЕВ: «Растет новый вундеркинд для сборной – жаль, что...»
15.04.2025, 18:23
Другие виды
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем