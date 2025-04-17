Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 апреля в 17:15 поединок 32 тура испанской Ла Лиги
В субботу, 19 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Сельта».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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