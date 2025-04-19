19 апреля на Эстади Олимпико пройдет матч 32-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Сельтой. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

Команда год назад снова разочаровала, закончив в Ла Лиге за спиной у Реала, причем на серьезном отставании от вечного конкурента. Да и в других турнирах ничего не добились, что и привело к отставке Хави - Лапорта решил сменить местную легенду как футболиста на более опытного тренера, Флика.

Ханси впервые работает за пределами Германии. И безусловно добился заметного прогресса. Его подопечные смогли уверенно пройти в полуфинал Лиги чемпионов - после 4:0 в Каталонии на этой неделе в Дортмунде с Боруссией проиграли, впервые в 2025-м году, но, конечно, сильно расслаблял домашний разгром в первом поединке. Ну, а на внутренней арене снова идет борьба с Реалом, причем на этот раз куда успешнее. Столичный гранд был разгромлен в решающем поединке Суперкубка, и впереди финал Копы дель Рей - в 1/2 получилось выбить Атлетико: 1:0 на выезде после 4:4 дома. И, главное, в Примере получается держать конкурента за спиной. А это не всегда просто, вот и с Леганесом повезло выиграть за счет автогола после перерыва.

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Сельта

Клуб не лишен амбиций. Для того, чтобы реализовать планы вернуться в еврокубки, в 2023-м году позвали Бенитеса. Но это обернулось разочарованием и досрочного увольнения Рафы. Зато Хиральдес, куда менее известный специалист, успел поднять подопечных на 13-ю позицию.

Сейчас Клаудио со своими подопечными и вовсе удивляет. Бывают у них не лучшие отрезки, но с февраля получается выдать отличные результаты, чередуя победы и ничьи и в итоге выйдя к середине весны на 7-е место. В прошлом туре с Эспаньолом вдруг допустили осечку, проиграв борющемуся за выживание новичку 0:2.

Статистика личных встреч

В последнее время Сельта снова создает проблемы для гранда из Каталонии. Летом 2023-го года она даже дома выиграла, а ноябре оформили зрелищную ничью 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной борьбы. Поражение в Германии должно пойти на пользу фавориту - Ямаль и компания победят с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua Барселона Сельта Фора Барселоны (-1.5) 1.78 Сделать ставку

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