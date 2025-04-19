ВИДЕО. Экс-партнер Шевченко по Милану впечатлил своей точностью. И стилем
Кака – в новой рекламе Adidas
Звездный экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» Кака напомнил о себе.
Экс-футболист сборной Бразилии стал главным героем новой коллекции от Adidas.
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Бренд Kith в сотрудничестве с adidas Football представил новую коллекцию, сочетающую спортивный стиль с повседневной одеждой.
Съёмки проходили в Бразилии, на родине обладателя «Золотого мяча-2007».
Один из эпизодов рекламы оказался очень зрелищным – Кака с лазерной точностью отправил мяч прямо к водителю автомобиля.
This was the craziest part of the campaign shoot with Kaká. pic.twitter.com/0kgpBWQGwY— Ronnie Fieg (@RonnieFieg) April 14, 2025
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