ВИДЕО. Экс-партнер Шевченко по Милану впечатлил своей точностью. И стилем

Звездный экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» Кака напомнил о себе.

Экс-футболист сборной Бразилии стал главным героем новой коллекции от Adidas.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бренд Kith в сотрудничестве с adidas Football представил новую коллекцию, сочетающую спортивный стиль с повседневной одеждой.

Съёмки проходили в Бразилии, на родине обладателя «Золотого мяча-2007».

Один из эпизодов рекламы оказался очень зрелищным – Кака с лазерной точностью отправил мяч прямо к водителю автомобиля.

This was the craziest part of the campaign shoot with Kaká. pic.twitter.com/0kgpBWQGwY