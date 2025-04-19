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19 апреля 2025, 01:51 |
41
0

ВИДЕО. Экс-партнер Шевченко по Милану впечатлил своей точностью. И стилем

Кака – в новой рекламе Adidas

19 апреля 2025, 01:51 |
41
0
ВИДЕО. Экс-партнер Шевченко по Милану впечатлил своей точностью. И стилем
Instagram. Кака

Звездный экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» Кака напомнил о себе.

Экс-футболист сборной Бразилии стал главным героем новой коллекции от Adidas.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бренд Kith в сотрудничестве с adidas Football представил новую коллекцию, сочетающую спортивный стиль с повседневной одеждой.

Съёмки проходили в Бразилии, на родине обладателя «Золотого мяча-2007».

Один из эпизодов рекламы оказался очень зрелищным – Кака с лазерной точностью отправил мяч прямо к водителю автомобиля.

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видео lifestyle Кака Андрей Шевченко Милан сборная Бразилии по футболу чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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