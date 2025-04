Месси заговорил о возвращении в Барселону. Почему выбрал Интер Майами?

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси заявил, что в свое время задумывался о возвращении в каталонскую «Барселону». Футболист объяснил, почему решил перебраться в «Интер Майями».

«У меня было намерение вернуться в «Барселону», туда, где я всегда хотел быть, но это было невозможно.

Трансфер в «Интер Майами» – это было семейное решение. Тот факт, что мы выиграли чемпионат мира, также оказал большое влияние. Я ясно осознал, что не хочу быть в другой команде в Европе, не хочу ехать ни в одну из них», – заявил Месси.

