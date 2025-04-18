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  4. Месси заговорил о возвращении в Барселону. Почему выбрал Интер Майами?
Major League Soccer
18 апреля 2025, 12:42 |
560
1

Месси заговорил о возвращении в Барселону. Почему выбрал Интер Майами?

Лео заявил, что в Европе может играть только за «Барселону»

18 апреля 2025, 12:42 |
560
1
Месси заговорил о возвращении в Барселону. Почему выбрал Интер Майами?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси заявил, что в свое время задумывался о возвращении в каталонскую «Барселону». Футболист объяснил, почему решил перебраться в «Интер Майями».

«У меня было намерение вернуться в «Барселону», туда, где я всегда хотел быть, но это было невозможно.

Трансфер в «Интер Майами» – это было семейное решение. Тот факт, что мы выиграли чемпионат мира, также оказал большое влияние. Я ясно осознал, что не хочу быть в другой команде в Европе, не хочу ехать ни в одну из них», – заявил Месси.

Ранее тренер Месси рассказал, планирует ли Лионель сыграть на ЧМ-2026

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Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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