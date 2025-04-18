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  4. Перес встретится с Анчелотти и командой. Известно, о чем будет говорить
Испания
18 апреля 2025, 11:47 | Обновлено 18 апреля 2025, 11:48
336
0

Перес встретится с Анчелотти и командой. Известно, о чем будет говорить

Флорентино Перес хочет настроить команду на победы

18 апреля 2025, 11:47 | Обновлено 18 апреля 2025, 11:48
336
0
Перес встретится с Анчелотти и командой. Известно, о чем будет говорить
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует провести разговор с главным тренером команды Карло Анчелотти и футболистами клуба. сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент испанского гранда намерен провести воодушевляющий разговор с коллективом перед решающим отрезком сезона и клубным чемпионатом мира, за победу в котором можно получить до 150 миллионов евро.

Переc намерен настроить клуб на победы даже после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 4 топовых трансфера после вылета от «Арсенала».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти клубный чемпионат мира по футболу Лига чемпионов Арсенал Лондон Ла Лига Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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