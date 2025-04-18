Перес встретится с Анчелотти и командой. Известно, о чем будет говорить

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует провести разговор с главным тренером команды Карло Анчелотти и футболистами клуба. сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент испанского гранда намерен провести воодушевляющий разговор с коллективом перед решающим отрезком сезона и клубным чемпионатом мира, за победу в котором можно получить до 150 миллионов евро.

Переc намерен настроить клуб на победы даже после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 4 топовых трансфера после вылета от «Арсенала».