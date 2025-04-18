Перес встретится с Анчелотти и командой. Известно, о чем будет говорить
Флорентино Перес хочет настроить команду на победы
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует провести разговор с главным тренером команды Карло Анчелотти и футболистами клуба. сообщает Defensa Central.
По информации источника, президент испанского гранда намерен провести воодушевляющий разговор с коллективом перед решающим отрезком сезона и клубным чемпионатом мира, за победу в котором можно получить до 150 миллионов евро.
Переc намерен настроить клуб на победы даже после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит 4 топовых трансфера после вылета от «Арсенала».
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