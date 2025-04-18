План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала

Мадридский «Реал» нацелен на подписание 4 игроков в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд намерен летом серьезно усилить команду. Это решение было окончательно принято после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала». «Сливочные» нацелены на следующих футболистов:

Трент Александер Арнольд (Ливерпуль, Англия)

Дин Хейсен (Борнмут, Испания)

Энцо Фернандес (Челси, Аргентина)

Мартин Субименди (Реал Сосьедад, Испания)

Ранее сообщалось о том, что 5 игроков покинут «Реал» после позора в Лиге чемпионов.