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Испания
18 апреля 2025, 07:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 08:18
2631
1

План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала

Испанский гранд нацелен на серьезное усиление состава

18 апреля 2025, 07:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 08:18
2631
1
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» нацелен на подписание 4 игроков в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд намерен летом серьезно усилить команду. Это решение было окончательно принято после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала». «Сливочные» нацелены на следующих футболистов:

  • Трент Александер Арнольд (Ливерпуль, Англия)
  • Дин Хейсен (Борнмут, Испания)
  • Энцо Фернандес (Челси, Аргентина)
  • Мартин Субименди (Реал Сосьедад, Испания)

Ранее сообщалось о том, что 5 игроков покинут «Реал» после позора в Лиге чемпионов.

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Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Дин Хейсен Борнмут Энцо Фернандес Челси Мартин Субименди Реал Сосьедад Трент Александер-Арнольд Ливерпуль
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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