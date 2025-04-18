Испания18 апреля 2025, 07:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 08:18
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План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
Испанский гранд нацелен на серьезное усиление состава
18 апреля 2025, 07:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 08:18
2631
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Мадридский «Реал» нацелен на подписание 4 игроков в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд намерен летом серьезно усилить команду. Это решение было окончательно принято после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала». «Сливочные» нацелены на следующих футболистов:
- Трент Александер Арнольд (Ливерпуль, Англия)
- Дин Хейсен (Борнмут, Испания)
- Энцо Фернандес (Челси, Аргентина)
- Мартин Субименди (Реал Сосьедад, Испания)
Ранее сообщалось о том, что 5 игроков покинут «Реал» после позора в Лиге чемпионов.
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