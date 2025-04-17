Испания17 апреля 2025, 10:19 |
145
0
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Испанский гранд попрощается с несколькими футболистами
17 апреля 2025, 10:19 |
145
0
Мадридский «Реал» планирует избавиться от 5 футболистов, сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство испанского гранда планирует избавиться от 5 игроков после вылета от «Арсенала» в Лиге чемпионов:
- Фран Гарсия: испанец не смог зарекомендовать себя как надежный левый защитник.
- Давид Алаба: австриец, который регулярно получает травмы, не входит в планы руководства по построению новой команды.
- Орельен Тчуамени: француз не смог убедить руководство.
- Лукас Васкес: своей игрой фулбек не показал надежности в обороне
- Арда Гюлер: турецкий футболист не получает игрового времени и может провести следующий сезон в аренде.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда атаки «Реала» может пропустить 2 матча с «Барсой».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2025, 22:50 7
Ирина провела время с Алексеем Гуцуляком
Футбол | 16 апреля 2025, 12:21 3
Рональд Араухо потерял доверие партнеров после поражения от «Боруссии»
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Футбол | 17.04.2025, 10:19
Футбол | 17.04.2025, 09:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.04.2025, 15:32 14
16.04.2025, 11:01 1
15.04.2025, 11:45 1
15.04.2025, 08:09 4
15.04.2025, 22:19
15.04.2025, 13:18 22
Футбол
16.04.2025, 07:32 3