Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» планирует избавиться от 5 футболистов, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда планирует избавиться от 5 игроков после вылета от «Арсенала» в Лиге чемпионов:

Фран Гарсия: испанец не смог зарекомендовать себя как надежный левый защитник.

Давид Алаба: австриец, который регулярно получает травмы, не входит в планы руководства по построению новой команды.

Орельен Тчуамени: француз не смог убедить руководство.

Лукас Васкес: своей игрой фулбек не показал надежности в обороне

Арда Гюлер: турецкий футболист не получает игрового времени и может провести следующий сезон в аренде.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда атаки «Реала» может пропустить 2 матча с «Барсой».