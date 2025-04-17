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  4. Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Испания
17 апреля 2025, 10:19 |
145
0

Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов

Испанский гранд попрощается с несколькими футболистами

17 апреля 2025, 10:19 |
145
0
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» планирует избавиться от 5 футболистов, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда планирует избавиться от 5 игроков после вылета от «Арсенала» в Лиге чемпионов:

  • Фран Гарсия: испанец не смог зарекомендовать себя как надежный левый защитник.
  • Давид Алаба: австриец, который регулярно получает травмы, не входит в планы руководства по построению новой команды.
  • Орельен Тчуамени: француз не смог убедить руководство.
  • Лукас Васкес: своей игрой фулбек не показал надежности в обороне
  • Арда Гюлер: турецкий футболист не получает игрового времени и может провести следующий сезон в аренде.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда атаки «Реала» может пропустить 2 матча с «Барсой».

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Орельен Тчуамени Лукас Васкес Фран Гарсия Арда Гюлер Давид Алаба Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Арсенал Лондон Реал - Арсенал
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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