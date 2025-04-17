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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
17.04.2025 22:00 – 98 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 2
Лион
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Лига Европы
17 апреля 2025, 23:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:56
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Манчестер Юнайтед – Лион. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы

17 апреля 2025, 23:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:56
340
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Манчестер Юнайтед – Лион. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0). Затем МЮ забил гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0).

Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Александер Ляказетт. Ситуация уравнялась (2:2).

ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин

ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин

ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин

ГОЛ! 2:2. Александер Ляказетт, 78 мин

События матча

89’
Корентен Толиссо (Лион) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Тальяфико (Лион).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Лига Европы видео голов и обзор Лион Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед - Лион Диогу Далот Корентен Толиссо Александр Ляказетт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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