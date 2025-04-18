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Лига Европы
Проходит дальше Манчестер Юнайтед
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 5 : 4
Лион
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Лига Европы
18 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 18 апреля 2025, 01:38
979
11

Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче

Невероятные качели закончились выходом в полуфинал ЛЕ английской команды

18 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 18 апреля 2025, 01:38
979
11
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
УЕФА

Неделю назад первая игра между командами закончилась ничьей 2:2, поэтому все должно было решиться в Манчестере. Были ожидания, что повторится сценарий первого матча, в котором до последних секунд было непонятно, кто выиграет. И эти ожидания подтвердились, причем именно такого развития событий спрогнозировать вообще никто не мог.

Началось все с гола Угарте на 10-й минуте матча, которому ассистировал Гарначо. За первый тайм «Лион» не сумел отыграться, более того, уже в компенсированное время Далот сделал счет 2:0 и значительно повысил шансы своей команды на выход в полуфинал.

Ход событий во втором тайме был достаточно ожидаемым, пока на 71 минуте Толиссо не сократил разрыв, воспользовавшись провалом английской обороны. Более того, окрыленные успехом «ткачи» побежали отыгрываться и Ляказетт отправил мяч в сетку ворот Онана, но, как оказалось, мог бы этого не делать, ведь перед тем Онана уже выбил мяч из-за линии своих ворот после удара Тальяфико.

Интригу в игре закрутило удаление Толиссо, который получил второе предупреждение. Однако основное и компенсированное время голов больше не принесло, поэтому начались экстратаймы.

А у них интриги и качелей хватило бы на голливудский фильм. Прекрасной иллюстрацией на события стало поведение на трибунах юного английского болельщика, обязательно найдите и посмотрите хотя бы фото, а лучшее видео его реакции на события дополнительных таймов.

Несмотря на игру в меньшинстве, в конце первого экстратайма Шерки вывел «Лион» вперед после прохода Фофана, а в начале второго Ляказетт забил все же так, чтобы его фамилию вписали в протокол, реализовав пенальти.

Однако даже при счете 2:4 «Ман Юнайтед» каким-то чудом сумел не только отыграться, но и победить. Бруну Фернандеш сразу после гола Ляказетта тоже реализовал пенальти, сократив разрыв, а в конце второго дополнительного тайма «дьяволы» выстрелили дуплетом за две минуты и благодаря голам Мейну и Каземиро вырвали победу. Кратко напомним вам ход матча – 2:0, 2:2, 2:4, 4:4, 5:4.

В полуфинале Лиги Европы подопечные Аморима будут играть против «Атлетика».

Фото УЕФА

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч (первая игра –2:2)

«Манчестер Юнайтед» – «Лион» – 5:4

Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Бруну Фернандеш, 114, пен, Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Тальяфико, 78, Шерки, 105, Ляказетт, 110, пен

Предупреждения: Гарначо, 50, Магуайр, 93, Шоу, 108, Йоро, 115 – Верету, 18, Толиссо, 45, Тальяфико, 63

Удаление: Толиссо, 88 (второе предупреждение)

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Далот, Мазрауи (Шоу, 46), Магвайр, Йоро, Доргу (Амасс, 100) – Угарте (Маунт, 87), Каземиро – Фернандеш, Хойлунд (Мейн, 87), Гарначо (Эриксен, 100)

«Лион»: Перри – Мейтленд-Найлз, Мата, Ниахате, Тальяфико (Чалета-Царь, 115) – Толиссо, Акуоку (Тессман, 56), Верету (Ляказетт, 56) – Шерки (Абнер, 107), Микаутаде (Фофана, 64), Альмада

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 11
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Pixelman
Матч достойний фіналу ЛЧ 
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+4
Vadym Shcherban
Наче повернувся на машині часу в 1999. Фінал лч Манчестер Баварія.   Емоції зашкалюють, атмосфера нереальна... Дійсно божевілля!!! Давно не бачив такого матчу!!!
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+2
Harun Bakircioğlu
Выдался крутой матч. Было все и эмоции, и голы, и интрига.
Непонятно только, куда девается манкунианский запал в АПЛ.
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+2
mini.f
Обалдеть.... Лучший матч за последние лет 20, если не считать финал последнего  ЧМ Аргентина-Франция... Английские команды непредсказуемые.
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+1
KirTheKing
теперь и Амориму можно Сэра давать. по крайней мере, разговоры будут ))
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0
Saltovka
Какие эмоции! Какие страсти! 2-0. 2-4. 5-4. Какие качели!
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0
T-800
прогнали макаронников хоть с ЛЕ ...
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0
Saltovka
По сюжету с плачущим мальчиком нужно фильм снимать. 
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-1
T-800
и пусть расскажут нам ЛигаЧемпионоффдрочеры, что игроки с ЛЕ и Лиги Конференции не должны претендовать на Золотой Мяч.
ИГРОКИ БУДЕ В НОМИНАЦИЮ!!!
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-3
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в сердце😸❤️
Хоть топил я в этот вечер🌠
За Фонсеку, против МЮ❗😢
Коту много шлю сердечек❤️❤️❤️
Знаю, в радость счёт ему❗😸❤️ 😊
Ответить
-4
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в сердце😸❤️
Через фактор Фонсеки Паулу -
Хотів аби далі - вийшли ткачі!
Та при 2-4 - аж тричі ковтнули...😢😢😢
👉Тож Котику милий - МУРЧИ! 😸❤️ 😊
Ответить
-5
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